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17 апреля 2024, 18:04 Читати українською

АРМА готовит к продаже 264 картины из коллекции Медведчука

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавших бывшему нардепу Виктору Медведчуку. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавших бывшему нардепу Виктору Медведчуку.
Фото: скриншот с видео

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«АРМА готовит к реализации 264 картин предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные агентству по определению суда», — говорится в сообщении.

Пока картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Часть коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы — Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость некоторых картин составляет 50 тысяч долларов.

Сотрудники АРМА провели повторный обзор актива, а созданная конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию.

«Все средства от продажи полотен пополнят госбюджет Украины», — отметили в АРМА.

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА выставило на реализацию Maybach и 20 коллекционных наручных часов Виктора Медведчука.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
17 апреля 2024, 18:19
#
Все що вартісне вже прихватизували?
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