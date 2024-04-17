Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавших бывшему нардепу Виктору Медведчуку. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
АРМА готовит к продаже 264 картины из коллекции Медведчука
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«АРМА готовит к реализации 264 картин предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные агентству по определению суда», — говорится в сообщении.
Пока картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Часть коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы — Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость некоторых картин составляет 50 тысяч долларов.
Сотрудники АРМА провели повторный обзор актива, а созданная конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию.
«Все средства от продажи полотен пополнят госбюджет Украины», — отметили в АРМА.
Напомним
«Минфин» писал, что АРМА выставило на реализацию Maybach и 20 коллекционных наручных часов Виктора Медведчука.
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