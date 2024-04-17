В 2024 году выросло количество покупок в интернете на украинских сайтах, сделанных с карт украинцев из-за границы. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-платежей WayForPay.
Количество покупок украинцами из-за границы на украинских сайтах растет (инфографика)
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Лидерство по количеству покупок в интернете на украинских сайтах картами наших
граждан уже несколько лет подряд держат:
- Германия с долей в 29% из общего количества покупок из-за рубежа в Украине
- Польша с долей в 24,6%
- Чехия с долей в 9,6%.
И хотя доля Польши остается значительной, количество покупок из этой страны снижается, а из Германии и Чехии наоборот растет.
Также долю более 3% в общем количестве покупок украинцами из европейских стран на отечественных сайтах занимают:
- Великобритания (6,4%)
- Испания (4,8%)
- Италия (4,4%)
- Нидерланды (3,5%).
Наименьшее количество покупок (доля менее 3%) совершается из Венгрии, Ирландии, Словакии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Эстонии, Франции и Румынии.
По оценкам участников рынка сумма товаров и услуг, приобретенных в Украине в
в интернете в течение 2023 года выросло на 21%. Каждая десятая покупка проходит онлайн и это далеко не потолок возможностей электронной коммерции, считают в WayForPay.
По данным сервиса больше выросли оплаты украинцев в 2024 году в настоящее время:
- из Нидерландов — на 44,5%,
- из Венгрии — на 19,50%,
- из Великобритании — на 18,80%.
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