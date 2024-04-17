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17 апреля 2024, 16:03 Читати українською

Количество покупок украинцами из-за границы на украинских сайтах растет (инфографика)

В 2024 году выросло количество покупок в интернете на украинских сайтах, сделанных с карт украинцев из-за границы. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-платежей WayForPay.

В 2024 году выросло количество покупок в интернете на украинских сайтах, сделанных с карт украинцев из-за границы.
Фото:depositphotos

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Лидерство по количеству покупок в интернете на украинских сайтах картами наших
граждан уже несколько лет подряд держат:

  • Германия с долей в 29% из общего количества покупок из-за рубежа в Украине
  • Польша с долей в 24,6%
  • Чехия с долей в 9,6%.

И хотя доля Польши остается значительной, количество покупок из этой страны снижается, а из Германии и Чехии наоборот растет.

Также долю более 3% в общем количестве покупок украинцами из европейских стран на отечественных сайтах занимают:

  • Великобритания (6,4%)
  • Испания (4,8%)
  • Италия (4,4%)
  • Нидерланды (3,5%).

Наименьшее количество покупок (доля менее 3%) совершается из Венгрии, Ирландии, Словакии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Эстонии, Франции и Румынии.

По оценкам участников рынка сумма товаров и услуг, приобретенных в Украине в
в интернете в течение 2023 года выросло на 21%. Каждая десятая покупка проходит онлайн и это далеко не потолок возможностей электронной коммерции, считают в WayForPay.

По данным сервиса больше выросли оплаты украинцев в 2024 году в настоящее время:

  • из Нидерландов — на 44,5%,
  • из Венгрии — на 19,50%,
  • из Великобритании — на 18,80%.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
17 апреля 2024, 16:34
#
От тобі і купляй українське.
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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 апреля 2024, 17:13
#
Ага, а ще компанії для зменшення костів переносять склади в ЄС і ту саму Польщу і запускають локальні сайти. Мейкап давно вже так працює, Розетка теж підтягнулась. Тут скоріше постає питання чи будуть вони прибуток заводити в Україну?! :)
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