Количество покупок украинцами из-за границы на украинских сайтах растет (инфографика)

В 2024 году выросло количество покупок в интернете на украинских сайтах, сделанных с карт украинцев из-за границы. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-платежей WayForPay.

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Лидерство по количеству покупок в интернете на украинских сайтах картами наших

граждан уже несколько лет подряд держат:

Германия с долей в 29% из общего количества покупок из-за рубежа в Украине

Польша с долей в 24,6%

Чехия с долей в 9,6%.

И хотя доля Польши остается значительной, количество покупок из этой страны снижается, а из Германии и Чехии наоборот растет.

Также долю более 3% в общем количестве покупок украинцами из европейских стран на отечественных сайтах занимают:

Великобритания (6,4%)

Испания (4,8%)

Италия (4,4%)

Нидерланды (3,5%).

Наименьшее количество покупок (доля менее 3%) совершается из Венгрии, Ирландии, Словакии, Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Эстонии, Франции и Румынии.

По оценкам участников рынка сумма товаров и услуг, приобретенных в Украине в

в интернете в течение 2023 года выросло на 21%. Каждая десятая покупка проходит онлайн и это далеко не потолок возможностей электронной коммерции, считают в WayForPay.

По данным сервиса больше выросли оплаты украинцев в 2024 году в настоящее время: