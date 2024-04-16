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16 апреля 2024, 17:03 Читати українською

Минфин привлек почти 7 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 16 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,87 млрд грн, что на 0,34 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,21 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Министерство финансов 16 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,87 млрд грн, что на 0,34 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,21 млрд грн.
Фото: НБУ

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 3,23 млрд грн под 16,09% с погашением 30 апреля 2025 года (на прошлой неделе ставка была 16,10%);
  • 485,74 млн грн под 17,00% с погашением 18 марта 2026 (ставка не изменилась);
  • 3,16 млрд грн под 18,30% с погашением 7 июля 2027 (на прошлой неделе ставка была 18,29%).

Читайте также: В январе правительство привлекло от продажи ОВГЗ почти 33 млрд, а в течение военного положения — 851 млрд

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Kankakee
Kankakee
16 апреля 2024, 17:21
#
Під цією новиною одразу треба було б писати наскільки збільшився внутрішній держборг 🙀чи він більше звр? і наскільки?
+
+30
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
16 апреля 2024, 18:17
#
Всі все знають і немає чого тут кожен раз дурниці писати. Загальний борг ₴ 1,487 трлн + $ 103 млрд + € 38 млрд. Якісь смішні шість ярдів у гривні це ніщо.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
16 апреля 2024, 18:02
#
Было бы интереснее увидеть статистику изменения покупки ОВГЗ «физиками» после принятия закона о мобилизации.
Ведь сегодняшние данные — это данные первичного рынка. А на нем только «юрики»
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 апреля 2024, 18:09
#
40… Взял и нет проблем…
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