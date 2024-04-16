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16 апреля 2024, 16:30 Читати українською

Зеленский подписал закон о мобилизации

Во вторник, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10449 о мобилизации. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Во вторник, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10449 о мобилизации.
Фото: president.gov.ua

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Когда закон вступит в силу

Согласно правилам, закон вступит в силу через месяц после подписания президентом.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 10449 о мобилизации. Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, убирающую из документа норму о демобилизации.

Что предусматривает закон

Основные положения по законопроекту о мобилизации:

  • Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
  • Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
  • Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
  • Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не желает продлить службу).
  • Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВЛК.
  • Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.
  • Получившие II-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.
  • Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.
  • Ограничение права вождения для уклоняющихся от военной службы. Однако есть исключения.
  • Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.
  • Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (или сняты с него).

Норма о демобилизации

Из законопроекта исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ожидается, что теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку был заложен срок в 8 месяцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+29
bonv
bonv
16 апреля 2024, 16:35
#
Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту.
«Я вам наведу один приклад дуже простий — на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля», — наголосив президент.
Зате дороги є! Велике крадівництво!!! Забрані в армії гроші — побудувані на них дороги від кацапських рубежів до Києва. Провалене два роки поспіль державне військове замовлення, переведені військові заводи на одно- дводенний робочий тиждень. Закриті ракетні програми, вилучені та зачинені на складах «Стугни», «Джавеліни» та NLAWи, зачинені в тюрмах толкові генерали за надуманими звинуваченнями. Ігнорування розвідданих західних партнерів про вторгнення, обман населення, що призвело до жахливих трагічних наслідків…
Про вторгнення вже всі знають похвилинно, немає потреби викладати…
А шашлики, а просто перестати стріляти? Просто подивитися путіну в очі? Гірше ж точно не буде (с)
А шо, в зе-методичці нічого не сказано, як Зе ще в 2021-му відмовлявся від закупок пропонованої зброї, і навіть від Stinger-ів та NLAW-ів, які Байден та Джонсон насильно впихнули в Міноборони Резнікову напередодні повномасштабного вторгнення… І як ті ж самі NLAW-и зберігались в неналежних сховищах/умовах, в результаті чого в них за місяць відсиріли акумулятори? Бубочка.
+
+68
bonv
bonv
16 апреля 2024, 16:38
#
Як реготати на концертах Кварталу та голосувати за Зеленського — так 13,5 млн веселих громадян.
А як підтримувати переможну, військову ходу величного лідера Криворіжжя та світу — так нема охочих.
Пам’ятаю як героїчно Зеленський воював в АТО з 2014−2019 роках. Вороги з КВН знали цього Квартального супермена, складали легенди про його героїзм та незламність.
Хтось вже охрестив законом про могилізацію.
+
0
paff
paff
16 апреля 2024, 17:12
#
Откуда у тебя столько времени под каждой новостью срач разводить?
+
+13
bonv
bonv
16 апреля 2024, 17:17
#
Боневтік
+
+29
Riojas
Riojas
16 апреля 2024, 16:44
#
Когда снарядов 1 к 10, а самолетов 1 к 30, то шансов победить нет − Зеленский Также Зеленский:
+
+14
Kankakee
Kankakee
16 апреля 2024, 17:16
#
Ну що ж вітаю Зеленський робить те що не вдалося ні Порошенку , ні Януковичу — Янукович хотів всіх замазати в корупційні схеми і мати на всіх компромат таким чином залишитися президентом назавжди 😑, Ну і заборонити Майдан, а учасників душить відповідальністю за протести, Порошенко хотів прийняти військовий стан і виключити можливість виборів — і таким чином залишитися президентом назавжди 😑, ну і душить опонентів відповідальністью по мобілізації 😉 Звідки До речі у Зеленського і з’явилося чотири проігнорованих повістки. Зеленський провів цей закон через верховну раду і тепер отримав власні силові загони — які навіть не підсудні, чи хтось пам’ятає хоч один вирок за порушенням прав людини з боку ТЦК? 🙈 Тепер питання чим це обернеться — чи передасть Зеленський повноваження стефанчуку в травні, чи ЄС готово спонсорувати потенційну «диктатуру», якщо готова то скільки років? Чи буде паралізована економіка такими нововведеннями ? — люди правдами і неправдами почали виїжджати вже якийсь час. Бо тепер за це фактично «бізнес-план» нащо чекати штраф якщо можна за ці гроші попробувати виїхати. Але головне що дуже дуже сумно це те що нас розділяють на тих хто має піти на корупційну смичку («порєшать») з державою або піти у потенційне «рабство» в армію бо про демобілізацію взагалі забули 🤦‍♂️ зарплатню військовослужбовців не підвищували, а доплати будуть тільки при наявності коштів (яка наявність коштів якщо там 500 млрд дефіцит бюджету??)
+
+27
bonv
bonv
16 апреля 2024, 17:19
#
Україна може отримати запрошення до НАТО вже цього року — Зеленський.
Одразу після зарплат вчителям по 4 тис баксів?
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
+
+43
TAN72
TAN72
16 апреля 2024, 17:37
#
Закон в одну сторону,до последнего украинца😎
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
16 апреля 2024, 17:43
#
Головний ухилянт підписав закон. Слава Україні!!!
+
0
bonv
bonv
16 апреля 2024, 17:53
#
У 2020−21 роках сума, яка виділялися на будівництво доріг у 2−4 рази перевищувала суму, що виділялося на закупівлю озброєнь.
Велике крадівництво, а не зміцнення обороноздатності України!
Хто за зраду України відповість?
+
0
Bookseller
Bookseller
16 апреля 2024, 18:08
#
Получается, что выполнять этот закон будут те, кто его испугается, а значит на фронт наберут только самых перепуганных. Зачётная армия будет.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
16 апреля 2024, 18:14
#
Попытка заменить оружие мясом
+
0
zevs1
zevs1
16 апреля 2024, 18:32
#
Достаточно посмотреть сколько денег выделено на закупку оружия и сразу становится понятно зачем такой закон нужен.
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