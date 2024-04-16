Зеленский подписал закон о мобилизации

Во вторник, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10449 о мобилизации. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

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Когда закон вступит в силу

Согласно правилам, закон вступит в силу через месяц после подписания президентом.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 10449 о мобилизации. Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, убирающую из документа норму о демобилизации.

Что предусматривает закон

Основные положения по законопроекту о мобилизации:

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не желает продлить службу).

Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВЛК.

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Получившие II-III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Ограничение права вождения для уклоняющихся от военной службы. Однако есть исключения.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (или сняты с него).

Норма о демобилизации

Из законопроекта исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ожидается, что теперь правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения. На его разработку был заложен срок в 8 месяцев.