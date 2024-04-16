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16 апреля 2024, 11:48 Читати українською

Экс-владелец обанкротившегося Мегабанка задолжал ему 2,3 миллиарда

Основной акционер обанкротившегося и выведенного с рынка Мегабанка Виктор Субботин не выполняет кредитные обязательства перед банком по кредитам, выданным группе его компаний. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Основной акционер обанкротившегося и выведенного с рынка Мегабанка Виктор Субботин не выполняет кредитные обязательства перед банком по кредитам, выданным группе его компаний.

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На сегодня совокупная задолженность по этим кредитным договорам составляет более 2,3 млрд грн.

«Более того, эти заемщики вместо того, чтобы возвращать свои долги, пользуясь ситуацией в стране, пытаются через суд вывести ликвидный залог путем отказа от дальнейшего выполнения обязательств по ипотечным договорам и отмены обременений», — сказано в сообщении.

На момент военного положения Фонд гарантирования вкладов ввел программу реструктуризации для должников неплатежеспособных банков. Однако «связанные с банком лица-должники АО „Мегабанк“ не обращаются в банк на предмет рассмотрения вопроса о реструктуризации их долгов».

Фонд гарантирования призвал Субботина «безотлагательно вернуться к выполнению кредитных обязательств перед банком».

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
korvin29
korvin29
16 апреля 2024, 11:57
#
Этот банк специально положили, чтоб добраться до его активов и Турбоатома.
+
+15
Abramon
Abramon
16 апреля 2024, 12:04
#
Як же ж стати успішним і пити сік на Французькій Рів'єрі коли віддати всі позики. Ця схема працює коли береш і не віддаєш/не виплачуєш борги.
+
+15
matroskin
matroskin
16 апреля 2024, 12:43
#
Так в чому проблема, це ж Україна, подайте на нього в суд і стягуйте щомісяця по 25% від пенсії. 🤣🤣🤣
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