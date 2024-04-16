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16 апреля 2024, 9:45 Читати українською

Киберполиция предостерегает о новой мошеннической схеме в WhatsApp

Киберполиция Украины предостерегает пользователей WhatsApp о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассказывают о финансовых счетах и поступлениях больших сумм денег.

Киберполиция Украины предостерегает пользователей WhatsApp о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассказывают о финансовых счетах и поступлениях больших сумм денег.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак работает схемаВ WhatsApp пользователи начинают получать уведомления от злоумышленников, что финансовый счет был добавлен и что на нем уже много денег.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает схема

В WhatsApp пользователи начинают получать уведомления от злоумышленников, что финансовый счет был добавлен и что на нем уже много денег. Чтобы получить деньги со счета, злоумышленники требуются перейти по ссылке и ввести платежные данные.

Похищенные данные могут использовать для того, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу жертв и похищению их денег.

Киберполиция просит не переходить по неизвестным и подозрительным ссылкам, не делиться персональной информацией и данными банковских карт, а также блокировать и игнорировать людей, которые посылают подобные сообщения или совершают звонки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
potator
potator
16 апреля 2024, 10:12
#
Же́ртва
Женский род
1.
В древних религиях: приносимый в дар божеству предмет или живое существо (убиваемое при этом), а также приношение этого дара.
«Принести жертву»
+
0
bonv
bonv
16 апреля 2024, 10:44
#
Дешевий сир в мишоловці.
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