Киберполиция предостерегает о новой мошеннической схеме в WhatsApp

Киберполиция Украины предостерегает пользователей WhatsApp о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассказывают о финансовых счетах и поступлениях больших сумм денег.

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Как работает схема

В WhatsApp пользователи начинают получать уведомления от злоумышленников, что финансовый счет был добавлен и что на нем уже много денег. Чтобы получить деньги со счета, злоумышленники требуются перейти по ссылке и ввести платежные данные.

Похищенные данные могут использовать для того, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу жертв и похищению их денег.

Киберполиция просит не переходить по неизвестным и подозрительным ссылкам, не делиться персональной информацией и данными банковских карт, а также блокировать и игнорировать людей, которые посылают подобные сообщения или совершают звонки.