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14 апреля 2024, 11:15 Читати українською

Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке до $378 миллиардов

С 8 по 12 апреля Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке до $378,3 млн, при этом, купив, почти $1,25 млн. Об этом говорится в данных НБУ.

С 8 по 12 апреля Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке до $378,3 млн, при этом, купив, почти $1,25 млн.
Фото:depositphotos

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Сколько купили и продали валюты

За прошедшую неделю Нацбанк продал $378,3 млн, что на $105,3 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $1,25 млн, что на $28,35 млн меньше, чем неделей ранее.

В целом с начала года Нацбанк продал $6,77 млрд, в то время как купил $104,6 млн.

Читайте: Нацбанк увеличил продажу доллара на межбанке и сильно поднял его курс — установлен новый максимум

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
RobinG
RobinG
14 апреля 2024, 12:06
#
До $378 мільярдів :)
+
0
Exba
Exba
14 апреля 2024, 14:00
#
Это зимбабвийские доллары, 378 млрд ещё не много)
+
0
Alex2006
Alex2006
14 апреля 2024, 14:09
#
Бідні кабанчики)
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