Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке до $378 миллиардов

С 8 по 12 апреля Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке до $378,3 млн, при этом, купив, почти $1,25 млн. Об этом говорится в данных НБУ .

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Сколько купили и продали валюты

За прошедшую неделю Нацбанк продал $378,3 млн, что на $105,3 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $1,25 млн, что на $28,35 млн меньше, чем неделей ранее.

В целом с начала года Нацбанк продал $6,77 млрд, в то время как купил $104,6 млн.

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