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15 апреля 2024, 15:13 Читати українською

ЕС выдал Польше рекордный транш

Польша получила от Европейского Союза денежный перевод на сумму 27 млрд. злотых (6,27 млрд. евро), что является наибольшей одноразовой квотой, которую Варшава получила от Брюсселя за 20 лет членства в ЕС. Об этом сообщила министерка фондов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Наленч, передает Укринформ.

Польша получила от Европейского Союза денежный перевод на сумму 27 млрд.

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«27 миллиардов злотых. Польша получила самый большой перевод от ЕС за всю историю нашего членства. Это квота из первой платежной заявки из Национального плана восстановления. Быть в ЕС окупается, но Евросоюз — это не только деньги, о которых забыли наши предшественники. объединяют ценности: демократия, равные возможности, верховенство права, гражданские свободы», — написала она в Facebook.

Как сообщалось, Еврокомиссия блокировала выделение для предыдущего правительства Матеуша Моравецкого средств из Национального плана восстановления из-за обвинений предыдущей польской власти в несоблюдении демократических стандартов, в частности, по внесению законодательных изменений в систему судопроизводства страны.

Одной из своих главных задач в должности премьер-министра Польши после смены власти Дональд Туск назвал разблокирование для Польши средств из Национального плана восстановления ЕС. Эти планы были разработаны каждой страной ЕС как механизм выхода из кризиса экономик после периода пандемии коронавируса.

Всего в рамках Национального плана восстановления Польша должна получить от ЕС 137 млрд. евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 апреля 2024, 15:26
#
Доблокувалися…
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