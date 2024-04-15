Цены на алюминий достигли рекорда на фоне санкций против российских металлов

Цены на алюминий и никель на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили на 9% после того, как США и Великобритания ввели запрет на импорт металлов из россии. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

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Как изменилась стоимость металлов

Алюминий подорожал на 9,4% — максимально с момента запуска этого контракта на LME в 1987 году, стоимость никеля выросла на 8,8%.

Предыстория

США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из россии. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии этих металлов из россии.

Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.



Введение новых ограничений, вероятно, не остановит поставку российских металлов, однако этот шаг усугубляет неопределенность на сырьевом рынке, отмечает Bloomberg.