Auchan продает свои активы в россии — СМИ

Компания Ceetrus, входящая в структуру французской сети гипермаркетов «Ашан», закрыла соглашение о продаже своих активов в россии. Об этом сообщает РБК.

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По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮО), 12 апреля новым владельцем компании, на балансе которой и находятся объекты, стала фирма «Торговые галереи». Ее основным владельцем через АО «Кама капитал» и « К К Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов.

Компания «Ситрас» является частью французской группы «Ашан» семьи Мюлье, до 2018 года она называлась Immoauchan. В ее русском портфеле находится более 150 тыс кв. м торговых площадей, следует из информации на ее сайте.

«Она управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе — торговыми комплексами „Акварель“ в подмосковном пушкине, тольятти, волгограде, „Тройка“ в москве. Консультанты, работавшие с этими объектами, также говорили Ceetrus» владеет и кассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан», — передает РБК.

Предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре 2023 года, говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности Ceetrus. В конце года было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этого соглашения, а 25 марта 2024 его нотариально засвидетельствовали.