Владельцы украинских еврооблигаций избрали советников по реструктуризации долга

Группа владельцев украинских еврооблигаций избрала компанию PJT Partners Inc своим финансовым консультантом в преддверии потенциальной реструктуризации долговых обязательств. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Отмечается, что обладатели облигаций — большая группа, в которую входят Amundi, BlackRock и Amia Capital — активизируют усилия, поскольку замораживание выплат по еврооблигациям, предоставленным Украине в 2022 году, должно закончиться в сентябре.

Глава управления долгом Украины Юрий Буца заявил в январе, что в ближайшие месяцы требуются дополнительные данные, которые послужат основой для обсуждения с держателями еврооблигаций.

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По его словам, Украина надеется достичь соглашения до сентября.

По данным издания, компания Weil, Gotschal&Manges LLP выступит юридическим консультантом владельцев облигаций.

Bloomberg напоминает, что выплаты по непогашенным международным облигациям Украины на 20 миллиардов долларов были приостановлены два года назад после вторжения россии согласно соглашению, достигнутому с собственниками облигаций.

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Напомним

Как писал «Минфин», государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд.