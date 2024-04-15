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15 апреля 2024, 8:37 Читати українською

Владельцы украинских еврооблигаций избрали советников по реструктуризации долга

Группа владельцев украинских еврооблигаций избрала компанию PJT Partners Inc своим финансовым консультантом в преддверии потенциальной реструктуризации долговых обязательств. Об этом сообщает Bloomberg.

Группа владельцев украинских еврооблигаций избрала компанию PJT Partners Inc своим финансовым консультантом в преддверии потенциальной реструктуризации долговых обязательств.
Фото:depositphotos

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Что известно

Отмечается, что обладатели облигаций — большая группа, в которую входят Amundi, BlackRock и Amia Capital — активизируют усилия, поскольку замораживание выплат по еврооблигациям, предоставленным Украине в 2022 году, должно закончиться в сентябре.

Глава управления долгом Украины Юрий Буца заявил в январе, что в ближайшие месяцы требуются дополнительные данные, которые послужат основой для обсуждения с держателями еврооблигаций.

Читайте: Реструктуризация евробондов: часть долга, вероятно, спишут

По его словам, Украина надеется достичь соглашения до сентября.

По данным издания, компания Weil, Gotschal&Manges LLP выступит юридическим консультантом владельцев облигаций.

Bloomberg напоминает, что выплаты по непогашенным международным облигациям Украины на 20 миллиардов долларов были приостановлены два года назад после вторжения россии согласно соглашению, достигнутому с собственниками облигаций.

Читайте: Дефолт или новая отсрочка: как Украине договориться по евробондам

Напомним

Как писал «Минфин», государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд.

Источник: Минфин
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