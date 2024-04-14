Нацбанк презентовал первую памятную монету «Українська бавовна. Нептун» из серии «Вооруженные Силы Украины», посвященной украинскому оружию и его создателям. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
НБУ выпустил монету «Українська бавовна. Нептун»
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Что изображено на монете
На ее аверсе изображен ракетный крейсер «Москва» с пробоиной в корпусе, потопленный противокорабельными ракетами «Нептун».
На реверсе монеты изображен береговой мобильный ракетный комплекс «Нептун» в момент пуска ракеты.
Номинал монеты — 5 гривен. Тираж — до 75 000 шт.
Цена монеты
Купить монету можно с 18 апреля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость — 121 гривна.
Впоследствии монеты будут доступны для покупки в банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).
Источник: Минфин
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