НБУ выпустил монету «Українська бавовна. Нептун»

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Что изображено на монете

На ее аверсе изображен ракетный крейсер «Москва» с пробоиной в корпусе, потопленный противокорабельными ракетами «Нептун».

На реверсе монеты изображен береговой мобильный ракетный комплекс «Нептун» в момент пуска ракеты.

Номинал монеты — 5 гривен. Тираж — до 75 000 шт.

Цена монеты

Купить монету можно с 18 апреля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Стоимость — 121 гривна.

Впоследствии монеты будут доступны для покупки в банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).