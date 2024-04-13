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13 апреля 2024, 13:16 Читати українською

Уолл-стрит упала после публикации отчетов банков

Американский рынок акций упал в пятницу, после того как разочаровывающие результаты ряда крупнейших банков страны вызвали опасения по поводу силы предстоящего сезона отчетности по прибыли. Об этом пишет Investing.

Американский рынок акций упал в пятницу, после того как разочаровывающие результаты ряда крупнейших банков страны вызвали опасения по поводу силы предстоящего сезона отчетности по прибыли.
Фото:depositphotos

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Торги на бирже

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 180 пунктов, или на 0,5%, S&P 500 торговался на 27 пунктов, или на 0,5%, ниже, а NASDAQ Composite упал на 105 пунктов, или на 0,6%.

Падение акций

Акции JPMorgan Chase упали чуть менее чем на 4% после того, как банковский гигант прогнозировал доходы от процентных выплат за весь год ниже ожиданий, поскольку отрасль готовится к широко ожидаемому снижению ставки Федеральной резервной системы.

Акции Wells Fargo также упали на 0,6%, несмотря на то, что ожидания по выручке оказались выше, чем ожидалось, так как кредитор сообщил о более низких показателях чистого процентного дохода.

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Состояние банковского сектора часто используется в качестве показателя силы экономики в целом, и неопределенность в отношении перспектив процентной ставки ФРС будет висеть над сезоном отчетности по прибыли за первый квартал в целом.

Согласно данным LSEG, аналитики ожидают, что в первом квартале доходы компаний из списка S&P 500 в совокупности вырастут на 5% по сравнению с годом ранее, что резко отличается от роста на 10,1%, наблюдавшегося в четвертом квартале 2023 года.

Акции Roku упали на 1,5% после того, как провайдер потокового вещания сообщил в пятницу о второй кибератаке, которая затронула около 576 000 учетных записей, после раскрытия информации о несанкционированном доступе к 15 000 учетных записей пользователей ранее в этом году.

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Вышедший в среду более горячий, чем ожидалось, релиз CPI привел к тому, что инвесторы перестали считать вероятным июньское снижение ставки, особенно после сильного ежемесячного отчета по платежным ведомостям. Теперь вероятной датой начала заседания считается сентябрь.

Источник: Минфин
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