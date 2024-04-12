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12 апреля 2024, 13:57 Читати українською

Украина и Черногория согласовали «транспортный безвиз» для грузовых перевозок

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.
Фото: freepik.com

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«Наша цель — чтобы на карте Европы не осталось стран, с которыми у нас действует разрешительная система перевозок, а наши транспортные компании могли доставлять товары в любую страну без дополнительных ограничений. Именно поэтому мы работаем над либерализацией грузовых перевозок с другими странами.

Более 10 лет назад было подписано Соглашение об автомобильных перевозках между нашими странами, за это время товарооборот между Украиной и Черногорией вырос в семь раз. Это подтверждение того, что либерализация грузовых перевозок актуальна и пойдет на пользу обоим государствам", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Кроме грузовых перевозок команда министерства работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

«Важно обеспечить наличие разрешений на нерегулярные рейсы и возможность открытия регулярного сообщения. Вскоре ожидаем открытия первого регулярного маршрута из Киева в Будву. Что касается нерегулярных разрешений, то в этом году есть обычные универсальные разрешения и разрешения на маятниковые рейсы с уникальной возможностью замены группы пассажиров до 10%», — рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Также во время проведения переговоров был поднят вопрос о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями.

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Стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно.

Либерализация грузовых перевозок, т. е. возможность перевозки без необходимости специальных разрешений доступна до 36 стран, включая страны Европейского Союза.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 апреля 2024, 15:38
#
99, не видали… Лепил вчера горбатого
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