Украина и Черногория согласовали «транспортный безвиз» для грузовых перевозок

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Наша цель — чтобы на карте Европы не осталось стран, с которыми у нас действует разрешительная система перевозок, а наши транспортные компании могли доставлять товары в любую страну без дополнительных ограничений. Именно поэтому мы работаем над либерализацией грузовых перевозок с другими странами.

Более 10 лет назад было подписано Соглашение об автомобильных перевозках между нашими странами, за это время товарооборот между Украиной и Черногорией вырос в семь раз. Это подтверждение того, что либерализация грузовых перевозок актуальна и пойдет на пользу обоим государствам", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также: «Транспортный безвиз»: Движение товаров по автодорогам между Украиной и ЕС выросло более чем на 40%

Кроме грузовых перевозок команда министерства работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

«Важно обеспечить наличие разрешений на нерегулярные рейсы и возможность открытия регулярного сообщения. Вскоре ожидаем открытия первого регулярного маршрута из Киева в Будву. Что касается нерегулярных разрешений, то в этом году есть обычные универсальные разрешения и разрешения на маятниковые рейсы с уникальной возможностью замены группы пассажиров до 10%», — рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Также во время проведения переговоров был поднят вопрос о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями.

Читайте также: Украина и Турция продлили «транспортный безвиз» до завершения войны

Стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно.