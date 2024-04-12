Кабмин принял постановление о доплатах в 70 000 военным на «на нуле»

Кабинет министров принял постановление, согласно которому находящимся на передовой военным предусмотрена доплата в размере 70 000 грн. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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«Военные „на нуле“ кроме зарплаты в 20−25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен имеют право на доплату в 70 тысяч грн», — отметил он.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Напомним

Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера было принято.

Верховная Рада также обязала Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.