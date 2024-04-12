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12 апреля 2024, 12:53 Читати українською

Кабмин принял постановление о доплатах в 70 000 военным на «на нуле»

Кабинет министров принял постановление, согласно которому находящимся на передовой военным предусмотрена доплата в размере 70 000 грн. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому находящимся на передовой военным предусмотрена доплата в размере 70 000 грн.
Фото: armyinform.com.ua

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«Военные „на нуле“ кроме зарплаты в 20−25 тысяч и боевых доплат в 100 тысяч гривен имеют право на доплату в 70 тысяч грн», — отметил он.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Напомним

Правительство этим решением выполнило постановление Верховной Рады, которое вчера было принято.

Верховная Рада также обязала Кабинет министров разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об усовершенствовании механизмов ротации военных, их увольнении со службы и медико-социальной реабилитации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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0
bonv
bonv
12 апреля 2024, 13:25
#
Військові обурені: демобілізація зникла із законопроєкту… І тут раз і доплата щоб менше бунтувалися.
+
0
Lamo
Lamo
12 апреля 2024, 13:36
#
Військові мають воювати поки не здохнуть.
Демобілізація має стосуватись тільки мобілізованих.
+
0
bonv
bonv
12 апреля 2024, 13:38
#
І росії не потрібно щоб розвалювати Україну та нищити економіку країни.
Нелохи з непрофанами роблять все для цього. По приколу і гірше ж точно не буде ©
+
+12
bonv
bonv
12 апреля 2024, 13:27
#
Зеленський ще має надії на другий термін і віру в те, що за нього проголосують ті, хто не дійшов до ТЦК для звірки документів… Ці надії тануть, як сніг, із кожним соціологічним опитуванням, а отже — ми повернемось до питання мобілізації.
Питання лише у втраті часу, мотивації та злості тих людей, які з АТО опинились у повномасштабній війні й не мають перепочинку, бо нікому прийти на заміну.
Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка.
+
+15
SamBB
SamBB
12 апреля 2024, 14:52
#
Проголосують тьотки з Польщі і пенсіонери, цього в нинішніх реаліях цілком достатньо при такій кількості населення. Серед реальних опонентів виставлять Притулу, Юлю та Пороха серед яких буде битва за вихід в фінал. В мене навіть сумнівів немає що мудрий нарід знову наступить на ті ж граблі.
+
+15
TAN72
TAN72
12 апреля 2024, 13:43
#
Да хоть 1000000 мёртвым он будет уже не нужен.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
12 апреля 2024, 13:58
#
Перед цим забули забанить казино для військових :)
+
+30
veritas69
veritas69
12 апреля 2024, 14:11
#
Мають право на доплату це як знущання. у нас наявно велика кількість прав, але непередбачена можливість їх реалізації та покарання за порушення таких прав
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 апреля 2024, 14:18
#
Вспоминается анекдот про белую и черную полосу. Сейчас таки белая полоса.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 апреля 2024, 15:43
#
Разве что у вас…
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