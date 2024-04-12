Доля китайского юаня в глобальных валютных резервах упала до минимума за три года

Доля китайского юаня в глобальных резервах упала до минимума за три года. На это повлияло вторжение России в Украину, пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на конец прошлого года из $11,45 триллиона мировых валютных резервов только 2,29% хранилось в юанях. Это самая низкая доля четвертого квартала 2020 года и существенно ниже пикового показателя на уровне 2,83% в первом квартале 2022 года.

Привлекательность юаня как глобальной резервной валюты исчезает, отмечает агентство. Центральные банки уменьшали долю юаня в своих валютных резервах в каждом из последних семи кварталов, почти за два года она снизилась на пятую часть.

Валютный стратег Goldman Sachs Майкл Кехилл объясняет, что государственные облигации Китая больше не предлагают ту прибыльность, которая была у них в 2016 году, когда МВФ впервые включил юань в свои данные. В то время китайские ценные бумаги выглядели более привлекательными по сравнению с облигациями других развитых стран.

Он также считает, что не случайно доля юаня в мировых резервах начала уменьшаться в первом квартале 2022 года, когда россия, которую считает Пекин своим союзником, начала полномасштабную войну в Украине.

Из десяти стран, регулярно публикующих данные географического разбиения своих резервов, ни одна не увеличила свои запасы юаня с первого квартала 2022 года, свидетельствуют данные МВФ.