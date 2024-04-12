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12 апреля 2024, 8:52 Читати українською

«Райффайзен Банк» будет страховать имущество бизнеса от военных рисков

«Райффайзен Банк» представил услугу для бизнес-клиентов — страхование имущества разного типа от военных рисков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Райффайзен Банк» представил услугу для бизнес-клиентов — страхование имущества разного типа от военных рисков.

Что известно

Эта услуга разработана в сотрудничестве с мировой компанией профессиональных услуг «Аон» и украинскими страховыми компаниями ARX, «Универсальная» и «ИНГО».

«Благодаря инструменту war risk insurance, украинские компании смогут минимизировать риски реализации инвестиционных проектов, привлечь дополнительное финансирование и уменьшить риски, связанные с потерей или повреждением имущества из-за военных действий», — говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться

War risk insurance позволит украинскому бизнесу застраховать недвижимость, оборудование и товары в обороте

Воспользоваться этой услугой смогут как малые, так и крупные предприятия, обратившись в банк или компанию «Аон». В течение года планируется сформировать страховой портфель на сумму около 1 млрд. грн. в сферах агро, переработки, добычи, ритейла, фармацевтики, энергетики и топлива.

Источник: Минфин
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