Главное за четверг: Закон о мобилизации, нужно ли избавляться от доллара и покупать евро и ставка ЕЦБ

11 апреля состоится заседание ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Ключевой вопрос: что делать с процентными ставками и когда начинать цикл снижения ставок, чтобы окончательно не столкнуть европейскую экономику в рецессию. Какое он может принять решение, и как оно, вместе с анонсами НБУ по привязке гривны к евро, может повлиять на курс в Украине — выяснил «Минфин».

Рада приняла закон о мобилизации

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 10449 о мобилизации. Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, убирающую из документа норму о демобилизации.

ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на рекордно высоком уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевых процентных ставки. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам — на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам — 4,75%.

НБУ прокомментировал замедление инфляции до минимума с 2020 года

В марте 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/с) замедлилась до 3,2% с 4,3% в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 0,5%. Инфляция оказалась ниже прогноза Национального банка на уровне 5%.

Инфляция ниже прогнозов: почему это происходит, и продолжит ли она снижаться дальше

В марте 2024 года уровень годовой инфляции снизился до 3,2% против 4,3% в феврале. Прогнозы НБУ не оправдались: в начале 2024 года НБУ ожидал, что по итогам І квартала инфляция ускорится до 5%. Почему рост цен оказался ниже прогнозов, рассказал заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Богдан Данилишин.