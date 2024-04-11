Dim.ria, впервые на украинском рынке, будет публиковать проверенные объявления бесплатно

Украинский маркетплейс недвижимости Dim.ria изменяет ценовую политику. Теперь публикация проверенных предложений аренды и вторичной недвижимости будет бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба Dim.ria.

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Первые на рынке

Подобная инициатива впервые была введена на украинском рынке недвижимости. Цель — существенно увеличить количество проверенных объявлений.

Чтобы предложение получило статус проверенного на Dim.ria, стоит выбрать один из трех инструментов: самостоятельно записать видео недвижимости в приложении, показать объект по видео звонку со специалистом в удобном мессенджере или пригласить инспектора Dim.ria.

Заметим, что изменение ценовой политики в основном касается бизнес-сегмента. Украинцы, которые планируют продать или сдать в аренду свое жилье на Dim.ria, по-прежнему могут сделать это бесплатно, однако уже по новым условиям в течение семи дней необходимо подтвердить реальность объекта.