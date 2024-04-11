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11 апреля 2024, 9:27 Читати українською

Dim.ria, впервые на украинском рынке, будет публиковать проверенные объявления бесплатно

Украинский маркетплейс недвижимости Dim.ria изменяет ценовую политику. Теперь публикация проверенных предложений аренды и вторичной недвижимости будет бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба Dim.ria.

Украинский маркетплейс недвижимости Dim.ria изменяет ценовую политику.
Фото: depositphotos

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Первые на рынке

Подобная инициатива впервые была введена на украинском рынке недвижимости. Цель — существенно увеличить количество проверенных объявлений.

Чтобы предложение получило статус проверенного на Dim.ria, стоит выбрать один из трех инструментов: самостоятельно записать видео недвижимости в приложении, показать объект по видео звонку со специалистом в удобном мессенджере или пригласить инспектора Dim.ria.

Заметим, что изменение ценовой политики в основном касается бизнес-сегмента. Украинцы, которые планируют продать или сдать в аренду свое жилье на Dim.ria, по-прежнему могут сделать это бесплатно, однако уже по новым условиям в течение семи дней необходимо подтвердить реальность объекта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 апреля 2024, 9:52
#
О… Обращусь если что…
+
0
bonv
bonv
11 апреля 2024, 10:25
#
Не витримують конкуренції?
+
0
bonv
bonv
11 апреля 2024, 10:26
#
Чи замануха як на авто ріа, а потім за все плати…
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