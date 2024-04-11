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11 апреля 2024, 8:41 Читати українською

россия пригрозила санкциями «дружественным странам» за отказ принимать карты «Мир»

россия в качестве «крайней меры» может пойти на ответные шаги в отношении стран, которые блокируют работу карт платежной системы «Мир», заявила, выступая в госдуме в среду, глава цб рф Эльвира Набиуллина, пишет Moscowtimes.

россия в качестве «крайней меры» может пойти на ответные шаги в отношении стран, которые блокируют работу карт платежной системы «Мир», заявила, выступая в госдуме в среду, глава цб рф Эльвира Набиуллина, пишет Moscowtimes.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПланы центробанка«Санкции не прекращаются на наш финансовый сектор, они усиливаются, — констатировала она. — И, несмотря на эти санкции, мы продолжаем диалог со странами дружественными по сохранению и развитию инфраструктуры и поиску альтернативных решений».
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Планы центробанка

«Санкции не прекращаются на наш финансовый сектор, они усиливаются, — констатировала она. — И, несмотря на эти санкции, мы продолжаем диалог со странами дружественными по сохранению и развитию инфраструктуры и поиску альтернативных решений».

По словам Набиуллиной, россия разъясняет странам-партнерам, что сохранение работы «Мира» — в их интересах: российские карты нужны российским туристам, а также трудовых мигрантам, которые перечисляют заработки на родину.

Читайте: В Кыргызстане прекратят принимать платежные карты российской системы «Мир»

Тем не менее «теоретически возможны» и ответные санкции — запреты и ограничения, сказала Набиуллина. «Но я думаю, что их нужно рассматривать как крайние меры в отношении к странам, если они не ведут себя конструктивно и не работают в поиске решения и альтернативных каких-то механизмов», — добавила она.

Карта «Мир»

Запущенная вскоре после аннексии Крыма и насчитывающая более 130 млн пластиковых карт система «Мир» попала под американские санкции в феврале, после чего от работы с ней отказались большинство банков Армении, Кыргызстана и Казахстана.

В конце марта мобильное приложение (ОС) Mir Pay было удалено из магазина Android Google Play. Тогда же Samsung сообщила, что с 3 апреля пользователи не смогут использовать и добавлять карты «Мир» в Samsung Pay, а китайская платежная система UnionPay заблокировала работу кобейджинговых карт «МИР-UnionPay» за пределами рф.

Читайте: Samsung отказалась работать с банковскими картами «Мир»

Следом от «Мира» могут отказаться банки Таджикистана и Беларуси, рассказал источник на банковском рынке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
11 апреля 2024, 10:32
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Вариант прекращения агрессии и вывода российских войск из Украины даже и в мыслях не возникает…
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