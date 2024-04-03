В Кыргызстане прекратят принимать платежные карты российской системы «Мир»

В Кыргызстане с 5 апреля прекратят обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за санкций США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора местной платежной системы «Элкарт».

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Что известно

Решение принято из-за санкций США против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».

В НСПК заявили изданию Frank Media, что «Элкарт» прекратит обслуживать карты «Мир» уже с 3 апреля.

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Как пояснили в «Элкарте», обслуживание карт «Мир» прекращают с целью «минимизации риска вторичных санкций» против платежной системы Кыргызстана. В связи с этим с карты «Мир» в Кыргызстане нельзя будет снять наличные в банкоматах или перевести средства.

Также будут недоступны интернет-платежи и оплата покупок картой в POS-терминалах.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что карты российской платежной системы «Мир» перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.