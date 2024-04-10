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10 апреля 2024, 8:53 Читати українською

Правительство назначило нового главу БЭБ

Кабинет министров назначил новым и. руководителя Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна. Об этом сообщил заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Кабинет министров назначил новым и. руководителя Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна.

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Что известно

«Новым и.о. руководителя Бюро экономической безопасности Кабмин назначил Сергея Перхуна», — говорится в сообщении.

По данным Укринформа, БЭБ подтвердило информацию о назначении Перхуна, занимавшего с 2023 года должность заместителя директора, и сообщили, что Андрей Пащук продолжит работу в должности заместителя директора БЭБ.

«Изменение исполняющего обязанности обусловлено нормами ЗУ „О БЭБ“ и ЗУ „О государственной службе“. Согласно их положениям, заместитель не может больше одного года исполнять обязанности директора БЭБ», — добавил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Читайте: Перезагрузка БЕБ: Рада провалила правительственный законопроект

Напомним

Верховная Рада 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ) № 10439, против которого выступали послы стран Большой семерки и украинские бизнес-ассоциации.

Министр юстиции Денис Малюски, отстаивавший правительственный законопроект, назвал нецелесообразной срочную переаттестацию сотрудников БЭБ. Мол, ее провести можно только после окончания войны.

Также министр озвучил странное предложение, чтобы вместо переаттестации сотрудников новый руководитель БЭБ бронировал от мобилизации «хороших» сотрудников и не бронировал недобросовестных.

Ранее бизнес обратился к председателю Верховной Рады и попросил не голосовать за перечисленные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты № 10088 и 10088−1, которые смогут реально перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса и международных партнеров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Genna Smatko
Genna Smatko
10 апреля 2024, 10:38
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Новий смотрящий за баригами кандидатура від самих бариг щоб знищувати конкурентів.
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