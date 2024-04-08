Маск опроверг информацию об отказе Tesla от выпуска бюджетного авто

Гендиректор Tesla Илон Маск опроверг сообщение об отказе Tesla от выпуска бюджетного электромобиля. Об этом он написал в соцсети X.

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«Reuters лжет (опять)», — написал миллиардер, комментируя материал издания о том, что концерн прекратил разработку машины стоимостью $25 тыс в пользу проекта по созданию роботакси. Агентство связало это решение с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

При этом Маск не уточнил, что именно в публикации не соответствует действительности.

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