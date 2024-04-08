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8 апреля 2024, 9:21 Читати українською

Маск опроверг информацию об отказе Tesla от выпуска бюджетного авто

Гендиректор Tesla Илон Маск опроверг сообщение об отказе Tesla от выпуска бюджетного электромобиля. Об этом он написал в соцсети X.

Гендиректор Tesla Илон Маск опроверг сообщение об отказе Tesla от выпуска бюджетного электромобиля.

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«Reuters лжет (опять)», — написал миллиардер, комментируя материал издания о том, что концерн прекратил разработку машины стоимостью $25 тыс в пользу проекта по созданию роботакси. Агентство связало это решение с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

При этом Маск не уточнил, что именно в публикации не соответствует действительности.

К теме: Tesla передумала выпускать дешевый электромобиль и сосредоточится на роботокси — СМИ

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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audiot
audiot
8 апреля 2024, 10:36
#
«Дешевий електромобіль» за 25000 :) Багато таких електромобілів буде в Україні… та й не тільки ?
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