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6 апреля 2024, 13:14 Читати українською

Tesla передумала выпускать дешевый электромобиль и сосредоточится на роботакси — СМИ

Tesla откажется от выпуска давно обещанного недорогого электромобиля, на который инвесторы рассчитывали для расширения присутствия компании на массовом авторынке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Tesla откажется от выпуска давно обещанного недорогого электромобиля, на который инвесторы рассчитывали для расширения присутствия компании на массовом авторынке.

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«Приказ Илона — полностью сосредоточиться на роботокси», — сообщил собеседник агентства, присутствовавший во время объявления решения сотрудникам.

Инвесторы и потребители ждут недорогую модель Tesla уже почти 20 лет — в генеральном плане компании, который Маск опубликовал в 2006 году, говорилось о том, что прибыль от роскошных моделей пойдет на финансирование недорогого семейного авто. Самая дешевая из имеющихся моделей Tesla стоит 39 тысяч долларов. Ожидалось, что долгожданная новинка будет стоить около 25 тысяч долларов.

Отмечается, что резкий разворот произошел, когда Tesla столкнулась с конкуренцией с китайскими производителями, наполнившими рынок электрокарами по цене всего 10 тыс. долларов. Создание роботакси, на котором решила сосредоточиться Tesla, станет более сложной и рискованной задачей.

Также сообщается, что впереди у Tesla несколько судебных разбирательств в США, связанных со смертельным исходом с участием ее автомобилей с функцией автопилота. Первый иск компании удалось выиграть — присяжные признали, что ДТП произошло по вине водителей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 апреля 2024, 13:15
#
Ціни на Теслу і так обвалилися…
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