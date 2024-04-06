Рынок новых авто вырос в полтора раза

В первом квартале 2024 года в Украине было зарегистрировано 16660 новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром», передает Forbes. Это на 49% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году.

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Наибольшее количество регистраций пришлось на легковые автомобили марки Toyota — 2643 авто, что на 52% больше показателя первого квартала 2023 года.

Динамично росли продажи второй по массовости марки автомобилей Renault, 2165 которых прибавилось к украинскому автопарку — вдвое больше, чем в прошлом. Новые регистрации автомобилей Audi выросли в 4,5 раза из очень низких результатов прошлого — с 94 до 421 штуки.

Второе дыхание получили автомобили Geely, продажи которых увеличились с 37 в прошлом году до 165 единиц в первом квартале 2024 года (увеличение в 4,5 раза). Более чем в семь раз увеличились регистрация новых BYD.

Самая сногсшибательная динамика — у электромобилей Zeekr: увеличение количества регистраций за год в 40 раз, с 3 до 121 штуки.

В отличие от 2023 года продажи марок высшего ценового сегмента теперь сокращаются: количество новых регистраций BMW уменьшилось на 14%, Mercedes-Benz — на 40%, Land Rover — на 12%. От этой просадки устоял Porsche (+3%), а продажи марки Lexus выросли на 26%.

Объем новых регистраций грузовых и специальных автомобилей вырос на 28% до 2864 штук. Лидером здесь остаются автомобили марки Renault (932 штуки, прирост на 56%).

В то же время регистрации новых автобусов и минибусов сократились на 28%, до 305 штук. Каждый третий — марки Ataman, каждый пятый — Etalon.