АРМА выставило на реализацию Maybach и коллекционные часы Медведчука

Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов бывшего нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Срок принятия документов для участия в конкурсе длится по 19 апреля 2024 года. Документы представляются в соответствии с порядком отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.

25 апреля на заседании Комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов будет определен победитель.

По новым правилам, все продажи арестованного имущества производятся исключительно на «Prozzoro.Продажи».

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА в прошлом году обнаружила в Украине активов на 100 млрд грн и столько же — за рубежом.