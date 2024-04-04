FinAwards 2024: определен надежный партнер для бизнеса среди МФО

29 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты Минфин и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

Надежный партнер для бизнеса

Номинацией от SalesDoubler стала «Надежный партнер для бизнеса. Категория МФО». Пальму первенства и звание надежного партнера получил SelfieCredit.

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

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