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4 апреля 2024, 11:24 Читати українською

88% украинских беженцев не планируют возвращаться домой еще как минимум полгода — исследование

Большинство опрошенных беженцев из Украины (88%) планируют остаться в стране, в которой они находятся, по меньшей мере, еще на 6 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской организацией IMPACT, сообщает пресс-служба Общества Красного Креста Украины.

Большинство опрошенных беженцев из Украины (88%) планируют остаться в стране, в которой они находятся, по меньшей мере, еще на 6 месяцев.
Фото: freepik.com

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«Стремление вернуться в Украину остается доминирующим среди украинцев в Польше. Причем многие выражают желание вернуться в Украину в будущем (70%). Однако подавляющее большинство, а именно 88% планируют остаться в стране, в которой они находятся, по крайней мере, еще на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

По состоянию на начало 2024 года около 6,2 млн беженцев из Украины остаются в разных странах мира, большинство из них ищут защиты в Европе. Однако многие планируют или уже вернулись домой.

Согласно результатам исследования, одной из причин возвращения в Украину есть желание воссоединиться с семьей и тоска по дому.

Читайте также: В Литве 75% украинских беженцев планируют вернуться домой — опрос

исследование

Исследование проводится с марта 2022 года и продолжается до сих пор, ежемесячно IMPACT проводит телефонный опрос 5 000 респондентов, в том числе беженцы и возвращающиеся в Украину.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+118
Lolik1837
Lolik1837
4 апреля 2024, 11:40
#
«88% українських біженців не планують повертатися додому ще щонайменше пів року «

А через «пів року» уже 98% беженцев не будут планировать возвращаться
+
+69
Lolik1837
Lolik1837
4 апреля 2024, 11:43
#
По ходу жилье во Львовах, Тернополях и прочих Франковсках надо срочно продавать .
С окончанием войны украинские беженцы , которые там живут , разъедутся , а которые уехали за границу — не вернутся
+
+30
mantis05
mantis05
4 апреля 2024, 12:29
#
Ща прибежит теребонька и будет рассказывать как похорошели квартиры во франике без канализации :D
+
0
Abramon
Abramon
4 апреля 2024, 13:28
#
Я взагалі не розумію, що можна робити в містах на заході України крім походів по кав’ярнях. Можливо в майбутньому будуватимуть підприємства одним словом реальний сектор виробництва, а не лише сфера обслуговування.
+
0
mantis05
mantis05
4 апреля 2024, 14:15
#
После совка, тенденции такие были, что где уже есть производство- там оно и будет, заодно где есть специалисты- там и будет производство. С западной многие просто уже тогда бежали в Европу, чтобы каких-то денег заработать. Был момент, когда Балога насосал у кетайцев деняк на сборку на печатные платы, но ребятки парашнюка решили что без их ценных указаний и защиты от злой среды- никак не справятся. Так и умерли все перспективы для западной.
Те производства что с востока релоцируются- не бегут на западную, а бегут сразу в Польшу, где понятные правила ведения бизнеса
+
+14
Игорь УА
Игорь УА
4 апреля 2024, 11:50
#
Будут сидеть пока не выгонят из социальных халуп и не перестанут платить пособия.
+
+117
Lolik1837
Lolik1837
4 апреля 2024, 11:55
#
«Будут сидеть пока не выгонят из социальных халуп и не перестанут платить пособия.»

Сирийцы сколько уже «сидят» ? Лет 10 или больше? И что-то съезжать не собираются
+
+60
Rubi0
Rubi0
4 апреля 2024, 12:41
#
На пособиях сидят разве что в германии, там еще их платят и то 30−40% устроилось, а в остальных странах по статистике то там уже давно до 70% трудоустроены. а остальные 30% пенсионры вот и вернутся в Украину и то еще подумают, получать доплаты до минимальной немецкой пенсии + продуктовые наборы и страховку медицинскую сидя в германии или минималку с фигой в украине при летящей в пропасть гривне
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
4 апреля 2024, 13:18
#
Ничего страшного, даже если не вернуться то заменим украинцев рабочей силой из ближнего востока.
+
+15
Саша Ник
Саша Ник
4 апреля 2024, 13:26
#
Увы, но беженцы больше не войны и ракет боятся, они боятся наших политиков, своих же сумасшедших, создавших деспотию концлагерного типа, с сортами населения.
+
0
financialGenius
financialGenius
4 апреля 2024, 14:07
#
Благодарите 72% «умных» людей , хотя пусть будет им уроком и может в следующий раз думать будут хоть одной извилиной …
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