88% украинских беженцев не планируют возвращаться домой еще как минимум полгода — исследование

Большинство опрошенных беженцев из Украины (88%) планируют остаться в стране, в которой они находятся, по меньшей мере, еще на 6 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской организацией IMPACT, сообщает пресс-служба Общества Красного Креста Украины.

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«Стремление вернуться в Украину остается доминирующим среди украинцев в Польше. Причем многие выражают желание вернуться в Украину в будущем (70%). Однако подавляющее большинство, а именно 88% планируют остаться в стране, в которой они находятся, по крайней мере, еще на 6 месяцев», — говорится в сообщении.

По состоянию на начало 2024 года около 6,2 млн беженцев из Украины остаются в разных странах мира, большинство из них ищут защиты в Европе. Однако многие планируют или уже вернулись домой.

Согласно результатам исследования, одной из причин возвращения в Украину есть желание воссоединиться с семьей и тоска по дому.

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исследование

Исследование проводится с марта 2022 года и продолжается до сих пор, ежемесячно IMPACT проводит телефонный опрос 5 000 респондентов, в том числе беженцы и возвращающиеся в Украину.