Официальный курс: НБУ понизил гривну на 24 копейки

Национальный банк Украины установил на 3 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,3236 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 24 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 3 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,27 грн. Европейская валюта подорожала на 14 коп.

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