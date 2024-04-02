Национальный банк Украины установил на 2 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,0749 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.
Официальный курс: НБУ понизил гривну на 7 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 2 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,13 грн. Европейская валюта подешевела на 3 коп.
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Источник: Минфин
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