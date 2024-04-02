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2 апреля 2024, 13:52 Читати українською

Капитализация китайской Xiaomi выросла на $7,6 млрд

Акции китайской компании Xiaomi во вторник выросли на 16%, поскольку спортивный электромобиль производителя электроники, выпущенный на прошлой неделе, вызвал большой интерес, пишет Reuters.

Акции китайской компании Xiaomi во вторник выросли на 16%, поскольку спортивный электромобиль производителя электроники, выпущенный на прошлой неделе, вызвал большой интерес, пишет Reuters.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРост капитализацииXiaomi увеличила свою рыночную стоимость примерно на $7,6 млрд, поскольку ее акции достигли наивысшего уровня с января 2022 в первый день торгов после того, как компания выпустила свой дебютный электромобиль.
Фото:cnbc

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост капитализации

Xiaomi увеличила свою рыночную стоимость примерно на $7,6 млрд, поскольку ее акции достигли наивысшего уровня с января 2022 в первый день торгов после того, как компания выпустила свой дебютный электромобиль.

SU7 (Speed Ultra 7) от Xiaomi выходит на переполненный китайский рынок электромобилей с привлекательной ценой — менее $30 000 за базовую модель, что дешевле, чем у Tesla Model 3.

Читайте: Глава Xiaomi озвучил стоимость электромобиля SU7

Напомним

Xiaomi представила SU7 в конце 2023 года. Старт продаж был анонсирован в марте. После анонса акции Xiaomi взлетели почти на 12%, что стало самым большим внутридневным скачком за год, отмечал Bloomberg.

Ранее компания стоимость своего электромобиля не раскрывала: аналитики Bloomberg Intelligence прогнозировали, что средняя цена SU7 может составить 220 000−260 000 юаней (около $30 700−36 200).

Лей Цзюнь заявлял, что SU7 должен составить конкуренцию электромобилям Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo, стоимость которых в Китае начинается от 698 900 юаней (около $97 500) и 898 000 юаней (примерно $125 00).

Читайте: Xiaomi представила в Европе свой первый автомобиль (фото)

Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что SU7 позволит Xiaomi увеличить продажи до 4% в 2024 году и станет фактором роста в дальнейшем. По их прогнозам, в первый год объем продаж SU7 составит 30 000−50 000 штук.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
2 апреля 2024, 14:06
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Если брать электромобиль то сяоми очень интересный вариант — в моем семье все пользуются гаджетами сяоми — мой муж по городу в основном передвигаеться на самокате сяоми — это действительно неубиваемое устройство.
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