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1 апреля 2024, 11:36 Читати українською

Спикер Палаты представителей США Джонсон анонсировал рассмотрение законопроекта о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что после 9 апреля он намерен вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Hill.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что после 9 апреля он намерен вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине.

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Что известно

Джонсон заявил, что рассчитывает вынести на рассмотрение пакет, включающий помощь Украине, когда Палата представителей вернется с пасхальных каникул, и ожидает, что пакет будет включать «некоторые важные нововведения».

Он сказал, что в течение этого времени он работал над разработкой пакета мероприятий и планирует внести его, когда Палата представителей возобновит заседание.

Джонсон привел пример возможности предоставления кредита Украине. «Даже президент Трамп говорил о концепции кредита, по которой… мы не просто оказываем иностранную помощь. Мы налаживаем отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда придет время», — заявил спикер Палаты представителей США.

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Джонсон также упомянул закон, позволяющий президенту США конфисковать российские суверенные активы, замороженные в стране, и передать их Украине для использования против россии.

Интервью состоялось в тот момент, когда Джонсон дал понять, что намерен вынести закон, который обеспечит финансирование Украины, но еще не объяснил, как он будет выглядеть.

Глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил в воскресенье, что он уверен, что помощь Украине будет иметь «преимущественную поддержку», когда Конгресс вернется к работе, отметив обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом.

«Я верю, что это получит преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента», — заявил Тернер.

Напомним

Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы настаивают на новых политических решениях для мексиканской границы, подвергая сомнению дальнейшую поддержку Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
ESP3
ESP3
1 апреля 2024, 12:19
#
Если, не дай Бог, фронт рухнет, путин усилится не только за счет населения Украины (как это было на захваченных территориях), но и за счет ресурсов, технологий и предприятий (например, Южный машиностроительный завод, который известен производством межконтинентальных ракет «Сатана»). Я даже не упоминаю захваченное западное оборудование и технологии. После этого он двинется дальше на западные страны. И тогда, согласно договору НАТО, США придется отправлять своих детей на войну. Не понимаю, почему об этом наши политики не говорят в обращениях к США и западным союзникам.
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+15
penetrator1963
penetrator1963
1 апреля 2024, 12:30
#
Об этом уже как год говорит «враг № 2 Украины после путина» Арестович Алексей Батькович. что это срашный сон запада — объединённая российско-украинская армия.
+
+30
Maxsvo
Maxsvo
1 апреля 2024, 12:30
#
Вы думаете найдется много дураков которые будут воевать за рашку? Все дураки закончатся на востоке Украины.
+
0
Rubi0
Rubi0
1 апреля 2024, 13:14
#
На какие западные страны? И главное зачем? В Венгрию Германию Австрию Словакию им нужно продать нефть и газ , а не воевать с ними и потерять рынок сбыта
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