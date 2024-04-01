Спикер Палаты представителей США Джонсон анонсировал рассмотрение законопроекта о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что после 9 апреля он намерен вынести на рассмотрение законопроект о помощи Украине. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Hill.

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Что известно

Джонсон заявил, что рассчитывает вынести на рассмотрение пакет, включающий помощь Украине, когда Палата представителей вернется с пасхальных каникул, и ожидает, что пакет будет включать «некоторые важные нововведения».

Он сказал, что в течение этого времени он работал над разработкой пакета мероприятий и планирует внести его, когда Палата представителей возобновит заседание.

Джонсон привел пример возможности предоставления кредита Украине. «Даже президент Трамп говорил о концепции кредита, по которой… мы не просто оказываем иностранную помощь. Мы налаживаем отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда придет время», — заявил спикер Палаты представителей США.

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Джонсон также упомянул закон, позволяющий президенту США конфисковать российские суверенные активы, замороженные в стране, и передать их Украине для использования против россии.

Интервью состоялось в тот момент, когда Джонсон дал понять, что намерен вынести закон, который обеспечит финансирование Украины, но еще не объяснил, как он будет выглядеть.

Глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил в воскресенье, что он уверен, что помощь Украине будет иметь «преимущественную поддержку», когда Конгресс вернется к работе, отметив обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом.

«Я верю, что это получит преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента», — заявил Тернер.

Напомним

Уже несколько месяцев республиканцы и демократы в Конгрессе обсуждают запрос президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы настаивают на новых политических решениях для мексиканской границы, подвергая сомнению дальнейшую поддержку Украины.