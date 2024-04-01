Годовой объем IT-экспорта Украины в феврале сократился на 5,3%

Объем IT-экспорта в феврале 2024 составил $518 миллионов. Это на 5% или $29 миллионов меньше, чем в феврале 2023 года, однако на $10 млн больше, чем в январе, сообщает dev.ua со ссылкой на подсчеты «Львовского IT Кластера».

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Сокращение экспорта

Доля IT-услуг в структуре всего экспорта услуг в феврале 2024 года составила 37,2%. Это на 4,4% меньше, чем в феврале прошлого года, когда на компьютерные услуги приходилось 41,6% всего экспорта услуг.

«В феврале мы видим очень незначительное увеличение объемов экспорта IT-услуг по сравнению с январем. Следует понимать, что этот рост не является показателем того, что ситуация в IT-индустрии перестала быть критической. Ведь объемы продолжают уменьшаться по отношению к предыдущему году. Мы прогнозируем, что до конца года экспорт IT-услуг может упасть на 5−10%», — прокомментировал CEO « Львовского И Т Кластера » Степан Веселовский.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в феврале этого года составила $1,39 млрд, что на $31 млн или же 2% больше по сравнению с январем.

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Что происходит в украинском ИТ-секторе

В январе этого года объем украинского IT-экспорта упал на 16,9% в годовом исчислении — до $508 млн. По сравнению с декабрем 2023 года этот показатель уменьшился на $103 млн и стал наименьшим с начала 2022 года.

По результатам 2022 года ИТ-индустрия обеспечила валютные поступления украинской экономики на рекордные $7,34 млрд. Объем экспорта увеличился на $400 млн по сравнению с довоенным 2021 годом.

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