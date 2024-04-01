Годовой объем IT-экспорта Украины в феврале сократился на 5,3%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 апреля 2024, 8:59 Читати українською

Годовой объем IT-экспорта Украины в феврале сократился на 5,3%

Объем IT-экспорта в феврале 2024 составил $518 миллионов. Это на 5% или $29 миллионов меньше, чем в феврале 2023 года, однако на $10 млн больше, чем в январе, сообщает dev.ua со ссылкой на подсчеты «Львовского IT Кластера».

Объем IT-экспорта в феврале 2024 составил $518 миллионов.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сокращение экспорта

Доля IT-услуг в структуре всего экспорта услуг в феврале 2024 года составила 37,2%. Это на 4,4% меньше, чем в феврале прошлого года, когда на компьютерные услуги приходилось 41,6% всего экспорта услуг.

«В феврале мы видим очень незначительное увеличение объемов экспорта IT-услуг по сравнению с январем. Следует понимать, что этот рост не является показателем того, что ситуация в IT-индустрии перестала быть критической. Ведь объемы продолжают уменьшаться по отношению к предыдущему году. Мы прогнозируем, что до конца года экспорт IT-услуг может упасть на 5−10%», — прокомментировал CEO «Львовского И Т Кластера» Степан Веселовский.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в феврале этого года составила $1,39 млрд, что на $31 млн или же 2% больше по сравнению с январем.

Читайте: В январе экспорт IT-услуг уменьшился почти на 17%

Что происходит в украинском ИТ-секторе

В январе этого года объем украинского IT-экспорта упал на 16,9% в годовом исчислении — до $508 млн. По сравнению с декабрем 2023 года этот показатель уменьшился на $103 млн и стал наименьшим с начала 2022 года.

По результатам 2022 года ИТ-индустрия обеспечила валютные поступления украинской экономики на рекордные $7,34 млрд. Объем экспорта увеличился на $400 млн по сравнению с довоенным 2021 годом.

Читайте также: Как изменилась заработная плата украинских IT-специалистов с начала вторжения России — исследование DOU

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+15
eurousa
eurousa
1 апреля 2024, 9:19
#
Треба більше вайтішних курсів!
+
+45
zerotoler
zerotoler
1 апреля 2024, 9:42
#
Треба подовше воювати це так корисно для української нації
+
+30
HooToo
HooToo
1 апреля 2024, 10:05
#
«воювати будуть всі"©
+
+45
Riojas
Riojas
1 апреля 2024, 10:55
#
Ура! Ответим донатом и усиленной украинизацией. Так победим.
+
+15
Riojas
Riojas
1 апреля 2024, 11:13
#
Поражает, насколько украинская айтишка в принципе не состоялась как сообщество, способное хоть на что-то. Вот просто ничего нельзя сделать вместе, для всей отрасли, кроме картельного сговора по зарплатам. Гармонично дополняет картину yes man в профильном министерстве. Вот честное слово, «крепкие хозяйственники» из 90-х эффективнее бы руководили, чем вот это сборище инфантилов.
+
0
dvded .
dvded .
1 апреля 2024, 12:39
#
О чем речь?
+
0
Riojas
Riojas
1 апреля 2024, 13:50
#
О кризисе в отрасли и несостоятельности минцифры и всех возможных профильных объединений сделать хоть что-то для его преодоления. Новые проекты не заходят, старые заканчиваются, в отрасли сокращения. Ничего не делается, все хорошо. Максимум сами вывозите персонал, если это ещё возможно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами