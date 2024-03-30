Минимальная зарплата вырастет с 1 апреля: на сколько она увеличится

С 1 апреля 2024 г. состоится повышение уровня минимальной заработной платы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Увеличение составит 900 грн.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«С 1 апреля увеличивается минимальная зарплата. Сейчас она составляет 7100 гривен. Будет — 8 000 гривен», — проинформировал он.

Изменение размера минимальной зарплаты и количество изменений определены в госбюджете Украины на 2024 год. Согласно ему размер минимальной зарплаты в этом году меняется два раза:

с 1 января — 7 100 грн в месячном размере и 42,60 грн в почасовом;

с 1 апреля — 8 тыс. грн и 48 грн в час.

Премьер-министр также подчеркнул, что в Украине увеличатся выплаты для работающих пенсионеров.

«В марте более 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты. Всего за этот месяц выплачены пенсии на 62 млрд грн», — добавил Денис Шмигаль.

Напомним, что с 1 апреля 2024 г. в Украине состоится плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам.