Национальный банк в течение недели 25−29 марта купил на межбанковском валютном рынке $1,95 млн и продал $654,65 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ снизил продажу валюты на межбанке
Чистая продажа валюты составила $652,7 млн против $680,44 млн на прошлой неделе. Следовательно, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $27,24 млн.
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С начала года НБУ на межбанке:
- купил $73,78 млн;
- продал $5 903,26 млн;
- чистая продажа валюты составила $5 829,48 млн.
Напомним, на прошлой неделе НБУ увеличил продажи валюты на межбанке: увеличение чистых продаж по сравнению с предыдущей неделей составило $417,81 млн.
В феврале Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.
Источник: Минфин
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