НБУ снизил продажу валюты на межбанке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 марта 2024, 8:47 Читати українською

НБУ снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели 25−29 марта купил на межбанковском валютном рынке $1,95 млн и продал $654,65 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в течение недели 25−29 марта купил на межбанковском валютном рынке $1,95 млн и продал $654,65 млн.

Чистая продажа валюты составила $652,7 млн против $680,44 млн на прошлой неделе. Следовательно, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $27,24 млн.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $73,78 млн;
  • продал $5 903,26 млн;
  • чистая продажа валюты составила $5 829,48 млн.

Напомним, на прошлой неделе НБУ увеличил продажи валюты на межбанке: увеличение чистых продаж по сравнению с предыдущей неделей составило $417,81 млн.

В феврале Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,509 млрд, что является минимумом с апреля прошлого года, когда регулятор продал $1,37 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+42
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
30 марта 2024, 9:20
#
Тенденция в сторону повышения курса не утихает. … Назад дороги нет…
+
+57
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
30 марта 2024, 9:59
#
Два дні курс вниз. За місяць залучили 9 лярдів… продають 3. Какая тібє тєндєнція відіцца?
+
0
Игорь Левченко
Игорь Левченко
30 марта 2024, 10:56
#
Шість ярдів за квартал… Усьо ідьот по плану, шеф! 😎😎😎
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AleksandrBank, Вітал Гер и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами