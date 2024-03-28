Украина и Польша достигли прогресса в разблокировании границы — Шмыгаль

Украина и Польша прогрессируют в вопросе разблокирования польско-украинской границы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Варшаве.

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«Мы точно имеем прогресс по снятию блокады, но главное по решению всех критических вопросов, приводящих ко всем блокадам», — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что план правительств Украины и Польши для разблокирования границы выполняется, хотя не так быстро, как хотелось бы.

«Но однозначно имеем положительные тенденции и положительную динамику. Эту динамику важно сохранить и двигаться дальше», — подчеркнул Шмыгаль.

Встреча Шмыгаля и Туска

Сегодня, 28 марта, в Варшаве прошли консультации правительств Украины и Польши. Украинскую делегацию возглавляет премьер Денис Шмыгаль, а польскую сторону — премьер Дональд Туск.

Напомним

«Минфин» писал, что польские протестующие приостановили блокировку движения грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска «Угринов-Долгобычев».