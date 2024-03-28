Роберт Кийосаки допустил обрушение биткоина до нуля, в работе OKX произошел сбой: что нового на крипторынке

В работе криптобиржи OKX произошел сбой

Вчера, 27 марта, некоторые пользователи криптовалютной биржи OKX сообщили о проблемах с отображением баланса. По словам журналиста Колина Ву, некоторые счета показывали нулевой баланс, в то время как другие — «десятки миллионов долларов».

Сообщается, что с проблемой столкнулись тысячи пользователей платформы из Сингапура, Японии, Великобритании и других стран. Из-за отсутствия данных об открытых позициях некоторые трейдеры понесли убытки, отметил он.

Представители OKX заявили, что знают о проблеме и работают над ее разрешением. Сбой не задел сайт и приложение, а протокол связи с сервером работает корректно, говорится в заявлении биржи.

Роберт Кийосаки допустил обрушение биткоина до нуля

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки заявил, что первая криптовалюта может оказаться мошенничеством и обрушиться до нуля.

По его словам, биткоин является мошенничеством или схемой Понца не больше, чем доллар США, евро, иена или другая «феечная» или фиатная валюта.

«Весь доллар США — это американский долг. (Меня беспокоят) наши политические, банковские и финансовые лидеры. Они либо некомпетентны, либо коррумпированы, либо и то, и другое. У наших лидеров понятия нет, как контролировать растущий госдолг и рынок облигаций США, а также чрезмерно раздутый фондовый рынок», — пояснил Кийосаки.

Он считает, что США разорились, печатая $1 трлн каждые 90 дней только для оплаты счетов.

«Их должны отправить в отставку, освободить, подвергнуть импичменту или посадить в тюрьму. Им должны вернуть деньги за обучение в колледже. Очевидно, что в школе они ничего не узнали о деньгах, этике, честности или морали. Они ограбили американский народ и людей по всему миру», — заявил Кийосаки.

Он снова посоветовал не собирать «феечные фиатные доллары», а покупать золото, серебро или биткоин. Он отметил, что сам придерживается собственного совета.

Кийосаки признал, что цена биткоина может опуститься до нуля, но это грозит и доллару США, австралийскому доллару, английскому фунту стерлингов, японской иене и фиатной валюте любой страны. История доказывает, что тысячи «фейковых» валют уже отправились на кладбище фиатных денег, добавил он.

25 марта Кийосаки рассказал о намерении приобрести еще 10 BTC к апрелю — в этом месяце в сети первой криптовалюты ожидается халвинг. Он также спрогнозировал рост биткоина до уровня $100 000 к сентябрю 2024 года.

Хакеры украли у основателя Ordinal Rugs биткоины на $380 000

«За мои десять лет в криптоиндустрии это первый раз, когда я потерял значительную сумму денег из-за взлома/мошенничества (не говоря уже о ливне кошелька)», — сообщил глава платформы под псевдонимом Archon.

Взлом начался с сообщения, отправленного членам Discord-сервера Bitcoin Rock с рекламой розыгрыша популярных ординалов Runestones. Ссылка в посту вела на фейковый сайт NFT-маркетплейса Magic Eden.

Когда Archon подключил свой кошелек к сайту и подписал транзакцию, хакер смог украсть его монеты и надписи. Он признался, что был рассеян, забыв о главных правилах безопасности.

«Заделанный кошелек предназначался только для выпуска (биткоинов-NFT), но впоследствии я начал проявлять неосторожность и оставлял там больше порядковых номеров, а также средства для покупки и обмена», — отметил он.

По его словам, во время рассылки фишинга злоумышленники тянули всех участников через команду @all, однако права на такое действие имели только администраторы сервера.

Archon обнаружил, что появился новый способ манипулировать пингами в канале, используя так называемый поток уценки (markdown flow). Он сделал вывод, что даже большие и хорошо защищенные серверы рискуют подвергнуться атаке.

«Это очень болезненный урок. На самом деле нет ничего хуже момента, когда вы понимаете, что ваш кошелек опустошен. Будьте бдительны, когда дело доходит до подключения к раздачам или минту токенов», — напомнил основатель Ordinal Rugs.

В конце Archon отметил, что кошельки самого проекта не коснулись. Он также поблагодарил некоторых членов сообщества за выкуп двух украденных надписей, которые ему впоследствии вернули.

Запуск ETF возможен даже при признании Ethereum ценной бумагой — CEO BlackRock

Генеральный директор компании BlackRock Ларри Финк заявил, что он «приятно удивлен» высоким розничным интересом к спотовому биткоину-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT). Во время интервью Fox Business он выразил оптимизм по поводу роста первой криптовалюты.

По словам Финка, запущенный в январе 2024 года IBIT способен превзойти GBTC компании Grayscale и стать самым быстрорастущим ETF в истории финансов.

Согласно последним данным, IBIT от BlackRock накопил активы более чем на $16 млрд. На его долю приходится более 40% ежедневных объемов торгов среди всех криптовалютных ETF на базе биткоина.