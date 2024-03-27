Дерипаска продал акции в австрийской компании Strabag. Теперь их может получить Raiffeisen

Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска передал свои акции в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag компании-посреднику, что может стать первым шагом к соглашению с австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International (RBI) в ее намерениях вывести из россии доходы. Об этом сообщает австрийская газета Die Presse.

Издание напомнило, что только в начале марта представители финансовых и санкционных органов США посещали Вену с целью проведения встреч с руководством RBI.

Основной фокус переговоров был сосредоточен на планах Raiffeisen вывести из россии за счет запутанного соглашения свои доходы — не менее 1,5 млрд евро. По сообщениям, США были критически настроены по поводу этих намерений, однако «соглашение, судя по всему, сейчас в разгаре».

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О завершении ее первого этапа свидетельствует пресс-релиз Strabag, согласно которому строительная группа получила во вторник вечером уведомление от своего основного акционера Олега Дерипаски о передаче акций в Strabag, которыми он владеет вместе со своей компанией Rasperia, российской компании Iliadis. Соответствующая передача якобы была завершена еще в декабре прошлого года.

Дерипаска находится в списке санкций и фактически не имеет права получать прибыль от своих инвестиций в Strabag, поэтому организована передача его акций Iliadis, которая имеет непрозрачную структуру собственности и якобы с ним не связана.

«Она должна купить акции Strabag Дерипаски, включая дивиденды, которые олигарх фактически не имеет права получать из-за санкций, а затем продать их дочерней компании Raiffeisen в Москве. Затем все это должно быть передано в Вену как распределение в натуральной форме», — говорится в материале.

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Напоминается, что с начала полномасштабной войны рф против Украины Raiffeisen Bank International из-за санкций не имеет доступа к своим доходам в россии, где зарабатывается львиная доля бизнеса этой банковской группы. Соглашение с Дерипаской дало бы возможность Raiffeisen вывести свои доходы из россии.

Прибыль RBI в рф

Raiffeisen Bank International имел огромную прибыль с начала полномасштабного вторжения россии в Украину благодаря своему положению крупнейшего европейского кредитора, остающегося в рф.

За девять месяцев 2023 более половины прибыли банка поступило от его российского подразделения. Банк является одним из самых крупных кредиторов в Центральной и Восточной Европе.

Обход санкций

В декабре 2023 года «Минфин» писал, что Raiffeisen Bank International заключил с Олегом Дерипаской соглашение об обмене активами, которое позволяет обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму 1,5 млрд евро.

RBI заявил, что его российская дочерняя компания совершит денежный платеж Дерипаске в обмен на его 28% в австрийской Strabag, одной из крупнейших строительных компаний Европы.

Дерипаска

Олег Дерипаска — основатель компаний по производству алюминия «Русал», «Базовый элемент» и En+ Group.

Доля россиянина в Strabag, которой он владел через свою компанию Rasperia, была заморожена в прошлом году ЕС в ответ на то, что блок назвал его помощником Кремля в войне против Украины.