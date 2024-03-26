Число людей, живущих в бедности в Италии, выросло в 2023 году до самого высокого уровня за последние десять лет. Об этом сообщило национальное статистическое бюро ISTAT, чьи данные приводит Finanza Italia, пишет «Европейская правда».
В Италии количество людей, живущих в бедности, возросло до самого высокого уровня за последние 10 лет
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Рост нищеты
Число людей, живущих в абсолютной бедности, то есть не имеющих возможности покупать товары и услуги первой потребности, возросло до 5,75 млн, или 9,8% населения.
Это немного больше, чем 9,7% в 2022 году, и является самым высоким показателем с момента начала сбора текущих данных в 2014 году.
Экономика Италии возобновилась после рецессии, вызванной COVID в 2020—2021 годах, сильнее, чем в соседних странах, таких как Германия и Франция, но отчет ISTAT показал, что это восстановление мало помогло беднейшим слоям населения.
Процент людей, живущих в абсолютной бедности, составил 9,1% в 2020 году и 9% в 2021 году, в разгар пандемии, когда влияние рецессии на семьи было частично компенсировано многочисленными мерами государственной поддержки.
ISTAT определяет абсолютную бедность как состояние, при котором невозможно покупать товары и услуги, необходимые для приемлемого уровня жизни.
За исключением падения в 2019 году уровень бедности в Италии постоянно растет с 6,9% в 2014 году, когда начался сбор данных ISTAT.
Комментарии - 1
Реформи повністю провалені. ЗЕ-корупція неймовірно велика і це під час війни. Типу борються, по-приколу: зловили і під заставу зменшену відпустили. Обіцянками на телемарафонах загодовують.
Тому і недовіра до зе-влади росте. Жити стало явно не краще… а набагато гірше.
Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…Гірше ж точно не буде? © Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.