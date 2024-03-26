В Италии количество людей, живущих в бедности, возросло до самого высокого уровня за последние 10 лет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2024, 18:25 Читати українською

В Италии количество людей, живущих в бедности, возросло до самого высокого уровня за последние 10 лет

Число людей, живущих в бедности в Италии, выросло в 2023 году до самого высокого уровня за последние десять лет. Об этом сообщило национальное статистическое бюро ISTAT, чьи данные приводит Finanza Italia, пишет «Европейская правда».

Число людей, живущих в бедности в Италии, выросло в 2023 году до самого высокого уровня за последние десять лет.
Фото:bbc

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост нищеты

Число людей, живущих в абсолютной бедности, то есть не имеющих возможности покупать товары и услуги первой потребности, возросло до 5,75 млн, или 9,8% населения.

Это немного больше, чем 9,7% в 2022 году, и является самым высоким показателем с момента начала сбора текущих данных в 2014 году.

Экономика Италии возобновилась после рецессии, вызванной COVID в 2020—2021 годах, сильнее, чем в соседних странах, таких как Германия и Франция, но отчет ISTAT показал, что это восстановление мало помогло беднейшим слоям населения.

Процент людей, живущих в абсолютной бедности, составил 9,1% в 2020 году и 9% в 2021 году, в разгар пандемии, когда влияние рецессии на семьи было частично компенсировано многочисленными мерами государственной поддержки.

ISTAT определяет абсолютную бедность как состояние, при котором невозможно покупать товары и услуги, необходимые для приемлемого уровня жизни.

За исключением падения в 2019 году уровень бедности в Италии постоянно растет с 6,9% в 2014 году, когда начался сбор данных ISTAT.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
26 марта 2024, 18:29
#
За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реформи повністю провалені. ЗЕ-корупція неймовірно велика і це під час війни. Типу борються, по-приколу: зловили і під заставу зменшену відпустили. Обіцянками на телемарафонах загодовують.
Тому і недовіра до зе-влади росте. Жити стало явно не краще… а набагато гірше.
Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…Гірше ж точно не буде? © Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 82845392, antonov3765, etherealdeath и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами