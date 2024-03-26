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26 марта 2024, 9:44 Читати українською

Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины встретилось с представителями латвийской авиакомпании AirBaltic. Одной из тем обсуждений стало возвращение компании на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины встретилось с представителями латвийской авиакомпании AirBaltic.
Фото:depositphotos

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Как отметили в ведомстве, во время встречи стороны обсудили поддержку украинских аэропортов во время войны, а также стратегические планы AirBaltic по возвращению на украинский рынок после открытия воздушного пространства для гражданских полетов.

Вице-премьер Александр Кубраков отметил, что с 2019 года компания airBaltic перевезла из аэропортов «Борисполь» и «Львов» более 300 тысяч пассажиров. При этом самолет компании последним покинул «Борисполь» перед закрытием воздушного пространства.

Читайте: Украина активно работает над возобновлением авиасообщения из двух городов — Шурма

«Надеемся, что авиакомпания также одной из первых вернется на наш рынок, как только это станет безопасно», — добавил министр.

Напомним

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с США и Евросоюзом.

В июле 2023 года ирландский лоукостер Ryanair сообщил, что не исключает возобновления небольшого количества рейсов в Украину при условии успешных переговоров страны о частичном открытии воздушного пространства.

О намерении среди первых возобновить полеты из Украины, как только это будет позволено, заявили и в украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Отметим, что небо Украины было закрыто для гражданских авиаперевозок с начала полномасштабного вторжения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
veritas69
veritas69
26 марта 2024, 11:50
#
Їм там зайнятись взагалі н*й чим чи на фоні летячих цирконів така фігня в голову лізе?
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