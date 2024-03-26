Мининфраструктуры обсудило с airBaltiс возвращение в Украину

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Как отметили в ведомстве, во время встречи стороны обсудили поддержку украинских аэропортов во время войны, а также стратегические планы AirBaltic по возвращению на украинский рынок после открытия воздушного пространства для гражданских полетов.

Вице-премьер Александр Кубраков отметил, что с 2019 года компания airBaltic перевезла из аэропортов «Борисполь» и «Львов» более 300 тысяч пассажиров. При этом самолет компании последним покинул «Борисполь» перед закрытием воздушного пространства.

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«Надеемся, что авиакомпания также одной из первых вернется на наш рынок, как только это станет безопасно», — добавил министр.

Напомним

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с США и Евросоюзом.

В июле 2023 года ирландский лоукостер Ryanair сообщил, что не исключает возобновления небольшого количества рейсов в Украину при условии успешных переговоров страны о частичном открытии воздушного пространства.

О намерении среди первых возобновить полеты из Украины, как только это будет позволено, заявили и в украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Отметим, что небо Украины было закрыто для гражданских авиаперевозок с начала полномасштабного вторжения.