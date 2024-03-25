Биткоин снова пересек отметку $70 тысяч

Биткоин резко вырос в понедельник, 25 марта. Первая криптовалюта снова пересекла отметку в $70 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Так, по состоянию на 18:00 по Киеву на бирже Gate.io BTC уже торговался за $70 тыс, но затем откатился.

Пятиминутный график BTC

Согласно данным сайта Cryptorank, цена биткоина за день прибавила 6% (по состоянию на 18:00).

По состоянию на 19:00 биткоин снова пересек $70 тыс, согласно данным на CoinMarketCap.

Напомним, что 14 марта биткоин достиг самой высокой отметки за всю историю торгов — $73,750, после чего ушел в коррекцию, в моменте его стоимость падала до $60 тысяч.

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