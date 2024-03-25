Binance ищет нового покупателя в россии: биржа CommEx, которая хотела купить бизнес, закрывается

Криптовалютная биржа CommEX сообщила о прекращении работы с 25 марта. Она хотела выкупить российский бизнес Binance .

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«К сожалению, после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов мы вынуждены сообщить о решении приостановить работу торговой площадки», — заявили в CommEX.

Там также рекомендуют пользователям оперативно закрыть позиции и вывести активы на посторонние кошельки.

С 25 марта закрывается возможность регистрации новых пользователей, а 23 апреля закроется спотовый рынок.

Биржу создали в 2023 году, а в сентябре этого же года она договорилась с Binance о покупке российского бизнеса, после того как крупнейшая криптобиржа решила уйти из россии. По информации incrypted, ссылающейся на экс-руководителя Binance в Восточной Европе Глеба Костарева, CommEX не смогла выполнить обязательства в рамках сделки и Binance ищет другого покупателя.

CommEX зарегистрирована на Сейшелах. По данным на январь 2024 года, количество пользователей CommEX превышает 400 тыс. Около 85% ее пользователей живут в россии.

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