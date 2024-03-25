В Нацбанке прогнозируют снижение учетной ставки до 13-14% на конец года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 марта 2024, 12:52 Читати українською

В Нацбанке прогнозируют снижение учетной ставки до 13-14% на конец года

Большинство членов Комитета НБУ по монетарной политике предполагают, что учетная ставка к концу года снизится до 13−14%, а несколько членов считают, что ее следует снизить до 11−12%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Большинство членов Комитета НБУ по монетарной политике предполагают, что учетная ставка к концу года снизится до 13−14%, а несколько членов считают, что ее следует снизить до 11−12%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В то же время, все члены КМП видят пространство для дальнейшего снижения учетной ставки в 2024 году.

Большинство участников дискуссии ожидают снижения учетной ставки до 13−14% к концу текущего года. По их мнению, пространство для смягчения процентной политики ограничено, учитывая, в частности, ожидаемое ускорение инфляции во втором полугодии текущего года, высокую вероятность сохранения высоких рисков безопасности в следующем году и риски, связанные с ритмичностью и объемами внешнего финансирования. Реализация планов по продолжению валютной либерализации — дополнительный фактор, ограничивающий величину шага по снижению учетной ставки.

По мнению этих членов КМП, в соответствующих условиях НБУ нужно действовать взвешенно, сохраняя достаточную привлекательность гривневых активов и не провоцируя дополнительное давление на международные резервы. Более существенное снижение учетной ставки можно рассматривать только при условии значительных положительных сдвигов в текущем балансе рисков, в частности, в отношении международной финансовой помощи.

Напомним, что 14 марта Нацбанк неожиданно снизил учетную ставку с 15% до 14,5%.

Читайте также: Нацбанк досрочно перечислит в госбюджет 80% своей прибыли за прошлый год

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
25 марта 2024, 13:41
#
Под 0 давайте, что мелочиться 😂
+
0
Lolik1837
Lolik1837
25 марта 2024, 14:07
#
Своя экономика полностью на «0», гривна потихоньку ползет вниз, а они учетную ставку снижать хотят.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами