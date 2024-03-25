В Нацбанке прогнозируют снижение учетной ставки до 13-14% на конец года

Большинство членов Комитета НБУ по монетарной политике предполагают, что учетная ставка к концу года снизится до 13−14%, а несколько членов считают, что ее следует снизить до 11−12%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В то же время, все члены КМП видят пространство для дальнейшего снижения учетной ставки в 2024 году.

Большинство участников дискуссии ожидают снижения учетной ставки до 13−14% к концу текущего года. По их мнению, пространство для смягчения процентной политики ограничено, учитывая, в частности, ожидаемое ускорение инфляции во втором полугодии текущего года, высокую вероятность сохранения высоких рисков безопасности в следующем году и риски, связанные с ритмичностью и объемами внешнего финансирования. Реализация планов по продолжению валютной либерализации — дополнительный фактор, ограничивающий величину шага по снижению учетной ставки.

По мнению этих членов КМП, в соответствующих условиях НБУ нужно действовать взвешенно, сохраняя достаточную привлекательность гривневых активов и не провоцируя дополнительное давление на международные резервы. Более существенное снижение учетной ставки можно рассматривать только при условии значительных положительных сдвигов в текущем балансе рисков, в частности, в отношении международной финансовой помощи.

Напомним, что 14 марта Нацбанк неожиданно снизил учетную ставку с 15% до 14,5%.

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