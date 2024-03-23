Обновленная программа EFF с МВФ: Украине удалось обойтись без новых маяков

Международный валютный фонд опубликовал обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF из Украины. В нем отсутствуют новые структурные маяки, а даты выполнения трех имеющихся отложены на несколько месяцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Внедрение методологии оценки надзорных рисков для определения приоритетов надзорной деятельности отложено на полгода — до конца декабря, а разработка политики в отношении государственных предприятий, дивидендной политики и стратегия приватизации — на два месяца, до конца октября этого года.

Также изменен активный структурный маяк относительно подконтрольных государству банков, и теперь он допускает продолжение работы Первого инвестиционного банка (PINBank), который перешел в собственность государства по решению ВАКС от попавшего под санкции россиянина Евгения Гинера и который хотела бы получить для развития государственная Укрпочта.

«Все системные банки с подавляющим государственным участием будут находиться в ведении Министерства финансов, а перешедшие в государственную собственность несистемные банки не будут рекапитализироваться на средства фискальных ресурсов и будут переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц для урегулирования в случае нарушения пруденциальных требований», — говорится в обновленном меморандуме.

Ближайшие структурные маяки

предельный срок принятия закона о рационализации рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) дел с возможностью такого рассмотрения одним судьей вместо коллегии из трех судей отложен в месяц — до конца апреля.

разработка до конца марта концептуальной записки по программе «5−7-9%» с предложениями по переориентации на малые и средние предприятия путем постепенного отказа от участия крупных компаний,

усиление мониторинга и обеспечение надлежащих гарантий и принятие до конца июня закона о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ) с соблюдением существующего разграничения между следственными полномочиями и полномочиями НАБУ.

до конца июня должен быть определен объем просроченной задолженности и оценено финансовое состояние теплоснабжающих организаций (ТКЭ) путем проведения камеральной проверки авторитетной аудиторской компанией, в частности, путем выделения просроченной задолженности до и после февраля 2022 года.

В конце июля истекают сроки выполнения еще двух структурных маяков:

подготовки оценки эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета, чтобы выработать единый подход к реформе,

принятие закона о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и честность.

Сколько маяков выполнила Украина

По словам первого заместителя руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, всего Украина выполнила 21 из 35 маяков, которые записаны в Меморандуме.

Напомним

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около $15,6 млрд (11,6 млрд СДР). Эта программа является частью общего пакета международной поддержки Украины, который составляет около $122 млрд.

Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF). В ближайшее время Украина получит около $880 млн.

В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $4,5 млрд. В 2024 году программа предусматривает $5,4 млрд бюджетной помощи Украине.