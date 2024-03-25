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25 марта 2024, 11:07 Читати українською

Apple и Google под жестким антимонопольным давлением: в СМИ говорят о вероятном распаде компаний

Впервые в своей истории Apple и Google сталкиваются с жестким антимонопольным давлением со стороны регуляторов США и ЕС, что может привести к распаду этих компаний. Об этом пишет Reuters.

Впервые в своей истории Apple и Google сталкиваются с жестким антимонопольным давлением со стороны регуляторов США и ЕС, что может привести к распаду этих компаний.

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Регуляторы утверждают, что Apple и Google создали «огороженные сады» вокруг своих продуктов, что затрудняет переход пользователей на конкурирующие сервисы.

Министерство юстиции США и 15 штатов подали иск в Apple, обвиняя компанию в монополизации рынка смартфонов, препятствии конкурентам и завышении цен.

Европейский Союз планирует расследовать дела Alphabet, Meta и Apple по поводу нарушения Закона о цифровых рынках, что может привести к штрафам или даже распаду компаний, пишет издание. Впрочем, на решение такого масштаба пойдут годы, но это может стать прецедентом.

Читайте также: Apple впервые разрешила запуск постороннего магазина на своей платформе

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zzzachary
zzzachary
25 марта 2024, 11:23
#
Атлант розправив плечі в усій красі
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