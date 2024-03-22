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22 марта 2024, 13:19 Читати українською

США обвиняют Apple в монополизации рынка платежей

Американское правительство подало иск против Apple, утверждая, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, чтобы создать монополию в сфере мобильных платежей. Об этом пишет axios.

Американское правительство подало иск против Apple, утверждая, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, чтобы создать монополию в сфере мобильных платежей.

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Суть иска

  • Правительство обвиняет компанию в том, что она использует ряд правил для ограничения конкуренции в App Store.
  • Компания запрещает публиковать определенные категории приложений, ограничивает платежную систему и создает искусственные барьеры для совместимости.
  • Apple якобы мешает разработке кроссплатформенных систем обмена сообщениями, запрещает посторонние игровые стриминговые сервисы и искусственно ограничивает возможности Apple Watch на Android.
  • Компания запрещает доступ к NFC-модулю для оплаты, заставляя пользователей использовать Apple Pay, за который банки платят комиссию.
  • Apple лишила разработчиков цифровых кошельков возможности предоставлять расширенные услуги цифровых платежей.

Apple якобы использует свою монополию для «выбивания» платежей из банков, желающих сотрудничать с владельцами iPhone. Это приводит к занижению цен для потребителей и ограничению выбора.

Позиция Apple

Компания отрицает обвинения и утверждает, что иск угрожает его деятельности и принципам работы. Apple считает, что дело создает опасный прецедент для регулирования технологического развития.
Компания планирует активно защищаться в суде.

Предыстория

Это уже третий иск Минюста США против Apple с 2009 года. К иску присоединились генпрокуроры 17 штатов.

В начале 2024 года Apple во избежание антимонопольных обвинений ЕС предоставила сторонним поставщикам доступ к NFC.

Источник: Минфин
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