США обвиняют Apple в монополизации рынка платежей

Американское правительство подало иск против Apple, утверждая, что компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, чтобы создать монополию в сфере мобильных платежей. Об этом пишет axios.

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Суть иска

Правительство обвиняет компанию в том, что она использует ряд правил для ограничения конкуренции в App Store.

Компания запрещает публиковать определенные категории приложений, ограничивает платежную систему и создает искусственные барьеры для совместимости.

Apple якобы мешает разработке кроссплатформенных систем обмена сообщениями, запрещает посторонние игровые стриминговые сервисы и искусственно ограничивает возможности Apple Watch на Android.

Компания запрещает доступ к NFC-модулю для оплаты, заставляя пользователей использовать Apple Pay, за который банки платят комиссию.

Apple лишила разработчиков цифровых кошельков возможности предоставлять расширенные услуги цифровых платежей.

Apple якобы использует свою монополию для «выбивания» платежей из банков, желающих сотрудничать с владельцами iPhone. Это приводит к занижению цен для потребителей и ограничению выбора.

Позиция Apple

Компания отрицает обвинения и утверждает, что иск угрожает его деятельности и принципам работы. Apple считает, что дело создает опасный прецедент для регулирования технологического развития.

Компания планирует активно защищаться в суде.

Предыстория

Это уже третий иск Минюста США против Apple с 2009 года. К иску присоединились генпрокуроры 17 штатов.

В начале 2024 года Apple во избежание антимонопольных обвинений ЕС предоставила сторонним поставщикам доступ к NFC.