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10 марта 2024, 11:00 Читати українською

Apple впервые разрешила запуск постороннего магазина на своей платформе

Apple позволит компании Epic запустить свой магазин приложений для iPhone в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple позволит компании Epic запустить свой магазин приложений для iPhone в регионе.

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Apple возобновит аккаунт разработчика для шведского подразделения Epic, что позволит игровой компании продолжить реализацию планов по созданию собственного магазина приложений в ЕС.

В соответствии с Законом Е С о цифровых рынках, который вступил в силу на этой неделе, Apple обязана разрешить конкурентам работать на своей платформе.

Epic необходіма учетная запись разработчика, чтобы запускать приложения в регионе и продолжать работу над своим маркетплейсом приложений, который будет служить заменой Apple App Store.

До сих пор производитель iPhone не разрешал загружать приложения за пределами своего маркетплейса — процесс, известный как боковая загрузка. Обычно Apple взимает комиссию в размере от 15% до 30% за покупки в App Store.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
fae
fae
10 марта 2024, 13:03
#
Опа, суд проиграли. Рынок — выиграли.
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