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24 марта 2024, 16:54 Читати українською

ЕС запрещает анонимные криптоплатежи

Европарламент одобрил новый закон о борьбе с отмыванием денег, в частности, запрещающий анонимные транзакции из кастодиальных кошельков. Об этом заявил депутат Европарламента Патрик Брейер.

Европарламент одобрил новый закон о борьбе с отмыванием денег, в частности, запрещающий анонимные транзакции из кастодиальных кошельков.
Фото: pixabay.com

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Подробности

Запрет распространяется на:

  • наличные платежи на сумму более 10 000 евро;
  • анонимные наличные платежи на сумму свыше 3000 евро;
  • анонимные криптовалютные платежи через кастодиальные кошельки без всякого порога.

Брейер отметил, что большинство главных комитетов Европейского парламента одобрили новые законы о борьбе с отмыванием средств 19 марта.

Согласно последним изменениям в законодательстве, криптовалютные платежи, осуществляемые через неидентифицированные криптокошельки, фактически незаконны в Европейском Союзе.

В документе говорится, что запрет не распространяется на поставщиков аппаратного и программного обеспечения или поставщиков некастодиальных кошельков, поскольку они не имеют доступа или контроля над криптоактивами.

Когда запрет начнет работать

Ожидается, что новое законодательство заработает в полном объеме в течение трех лет после вступления его в силу. Однако ирландская юридическая фирма Dillon Eustace считает, что законодательство заработает раньше. Об этом сообщает Cointelegraph.

Следует отметить, что Брейер является одним из двух членов Европарламента, проголосовавших против запрета анонимных криптовалютных платежей. Гуннар Бек из партии «Альтернатива для Германии» также голосовал против запрета.

В пресс-релизе после того, как ведущие комитеты одобрили закон, Брейер объяснил, почему он выступает против запрета.

По словам Брейера, новый закон ставит под угрозу экономическую независимость и финансовую конфиденциальность. Он сказал, что считает возможность производить анонимные транзакции фундаментальным правом.

Криптосообщество получило неоднозначную реакцию на регуляторные меры ЕС. Некоторые считают, что новые законы о борьбе с отмыванием средств необходимы, а другие опасаются, что они могут нарушить конфиденциальность и ограничить экономическую деятельность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
24 марта 2024, 16:59
#
Заборона поширюється на:
готівкові платежі у сумі понад 10 000 евро;
анонімні готівкові платежі на суму понад 3000 євро;
Менше, без проблем:)))
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
24 марта 2024, 17:08
#
Це пока. Европейці чемно будуть рубати собаці хвіст частинами
+
0
bonv
bonv
24 марта 2024, 17:09
#
Очікується, що нове законодавство запрацює в повному обсязі протягом трьох років після набрання ним чинності. Або не запрацює:)))
+
0
bonv
bonv
24 марта 2024, 17:00
#
Правила декларування.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/194232/
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