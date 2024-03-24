Байден подписал бюджет и призвал Конгресс принять проект, содержащий помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал одобренный Сенатом законопроект о финансировании правительства на $1,2 трлн. Он также призвал Палату представителей разблокировать проект закона о поддержке для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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Байден заявил, что Конгресс еще не завершил свою работу.

«Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании», — сказал президент США, имея в виду законопроект по финансированию помощи для Украины, Израиля и Тайваня, против согласования которого выступают республиканцы.

По его словам, двухпартийный проект о финансировании правительства, который он подписал, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.

«Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела», — добавил Байден.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы.