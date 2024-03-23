Ставки по кредитам наличными для россиян достигли десятилетнего максимума

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 марта 2024, 15:03 Читати українською

Ставки по кредитам наличными для россиян достигли десятилетнего максимума

В России резко подорожали кредиты наличными: полная стоимость таких ссуд по состоянию на 1 марта 2024 года достигла 31,4% годовых. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные БКИ «Скорринг бюро».

В России резко подорожали кредиты наличными: полная стоимость таких ссуд по состоянию на 1 марта 2024 года достигла 31,4% годовых.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Этот показатель превысил уровень марта 2022 года, когда стоимость потребительских кредитов выросла до 30,7% на фоне повышения российским центробанком ключевой ставки до 20% из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Более того, нынешние ставки стали максимальными с четвертого квартала 2014 года, когда российский центробанк начал публиковать поквартальную статистику.

Кредиты наличными деньгами для россиян начали дорожать с июля 2023 года, когда центробанк России начал поднимать ключевую ставку, чтобы справиться с падением курса рубля и ростом цен. Однако с декабря прошлого года ставка рефинансирования сохраняется по-прежнему, а полная стоимость кредитов за первые два месяца 2024 года выросла на 1,5 процентного пункта.

«Изменение средней ставки по новым кредитам — это инерционный процесс. Решения по заявкам на кредиты могли быть приняты кредиторами еще в период предполагаемого роста ключевой ставки, а потребители только сейчас получают кредиты по ранее принятым решениям, что приводит к росту среднего значения полной стоимости кредита», — пояснил гендиректор «Скорринг бюро» Олег Лагуткин.

Читайте также: Россияне задолжали рекордную сумму перед банками

Спрос на кредиты

Несмотря на рост стоимости кредитов для россиян высокий спрос на них сохраняется. По данным финансовой компании Frank RG, в феврале россияне взяли кредиты на общую сумму 495 млрд рублей, что на 9% больше, чем в феврале 2023 года.

При этом в четвертом квартале 2023 года на сегмент заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50% приходилось 45% всех выдач кредитов наличными, свидетельствуют данные российского центробанка.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
23 марта 2024, 15:21
#
Мікрокредити — відсотки ще більші.
+
0
bonv
bonv
23 марта 2024, 15:21
#
Кредити-депозити:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 марта 2024, 15:34
#
Незабаром тупін заборонить готівковий рубль.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AlexZerg и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами