Ставки по кредитам наличными для россиян достигли десятилетнего максимума

В России резко подорожали кредиты наличными: полная стоимость таких ссуд по состоянию на 1 марта 2024 года достигла 31,4% годовых. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные БКИ «Скорринг бюро».

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Этот показатель превысил уровень марта 2022 года, когда стоимость потребительских кредитов выросла до 30,7% на фоне повышения российским центробанком ключевой ставки до 20% из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Более того, нынешние ставки стали максимальными с четвертого квартала 2014 года, когда российский центробанк начал публиковать поквартальную статистику.

Кредиты наличными деньгами для россиян начали дорожать с июля 2023 года, когда центробанк России начал поднимать ключевую ставку, чтобы справиться с падением курса рубля и ростом цен. Однако с декабря прошлого года ставка рефинансирования сохраняется по-прежнему, а полная стоимость кредитов за первые два месяца 2024 года выросла на 1,5 процентного пункта.

«Изменение средней ставки по новым кредитам — это инерционный процесс. Решения по заявкам на кредиты могли быть приняты кредиторами еще в период предполагаемого роста ключевой ставки, а потребители только сейчас получают кредиты по ранее принятым решениям, что приводит к росту среднего значения полной стоимости кредита», — пояснил гендиректор «Скорринг бюро» Олег Лагуткин.

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Спрос на кредиты

Несмотря на рост стоимости кредитов для россиян высокий спрос на них сохраняется. По данным финансовой компании Frank RG, в феврале россияне взяли кредиты на общую сумму 495 млрд рублей, что на 9% больше, чем в феврале 2023 года.

При этом в четвертом квартале 2023 года на сегмент заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50% приходилось 45% всех выдач кредитов наличными, свидетельствуют данные российского центробанка.